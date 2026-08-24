Muerte tras una propuesta de matrimonio: ¡En Altái, un oso arranca a una novia de su tienda y la despedaza!

Turistas que vacacionaban a orillas del famoso lago Teletskoye, en la región rusa de Altái, fueron testigos de un verdadero horror. El viaje de una joven pareja, que planeaba unas vacaciones románticas en la montaña y estaba a punto de casarse, terminó en tragedia.

Según el prestigioso diario alemán Bild y medios locales, un enorme oso antropófago irrumpió en el camping alrededor de la una de la madrugada, arrastró fuera de su tienda a una turista de 29 años que dormía y la mató de forma atroz.

El trágico final de un viaje romántico

La fallecida, Snejana K., era originaria de Novosibirsk y trabajaba para el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia (MCHS). Los detalles del incidente son los siguientes:

El día después de un día feliz: Snejana, de 29 años, y su prometido Iván se alojaban en el camping «Istok», cerca del pueblo de Artibash, en Altái. Apenas un día antes de la tragedia, el joven le había pedido oficialmente matrimonio a su pareja;

Ataque nocturno: Alrededor de la 01:00 de la madrugada, el depredador que entró en el campamento rasgó la tienda, agarró firmemente a la joven y se la llevó arrastrando;

La impotencia de los testigos: El prometido y otros turistas, al escuchar los gritos de la joven, intentaron ayudar, pero el depredador se llevó a su presa al otro lado del río Biya.

Acciones de los rescatistas y batida de cazadores

Los guardabosques y agentes de policía que llegaron al lugar dispararon al aire para distraer al depredador, pero el oso, al sentir el olor a sangre, no soltó a su presa, la arrastró hacia lo profundo del bosque y comenzó a enterrar el cuerpo.