Terror nocturno en Krasnodar: almacenes de Ozon en llamas tras ataque de drones

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Terror nocturno en Krasnodar: almacenes de Ozon en llamas tras ataque de drones

En la noche del 24 de agosto, las principales ciudades del sur de Rusia sufrieron un ataque masivo de vehículos aéreos no tripulados (drones). Los ataques no solo causaron graves daños a instalaciones industriales y logísticas, sino que también dejaron víctimas y heridos entre la población civil.

Las consecuencias más graves ocurrieron en los almacenes de uno de los minoristas en línea más grandes de Rusia, Ozon , ubicados en la ciudad de Krasnodar y en Nevinnomyssk, en el krai de Stávropol.

Incendio en el almacén de Ozon y suspensión de pedidos

Un fuerte incendio comenzó en el centro logístico de Krasnodar tras la caída de restos de drones:

  • Evacuación y seguridad: Según la empresa, todos los empleados fueron evacuados de inmediato y no hubo víctimas dentro del almacén;

  • Restricciones comerciales y logísticas: Ozon suspendió temporalmente los pedidos en línea de productos de este almacén y la recepción de nuevas mercancías de los vendedores. Todos los envíos están siendo redirigidos a otros centros regionales.

Esa misma noche, se produjo un incendio en un segundo gran centro logístico de Ozon con una superficie de más de 93.500 metros cuadrados en la ciudad de Nevinnomyssk, krai de Stávropol. El gobernador Vladímir Vladímirov informó que las fuerzas de defensa aérea intentaron proteger la zona industrial.

Tragedia en Krasnodar: 2 niños fallecidos y 9 heridos

El alcalde de Krasnodar, Yevgueni Naúmov, informó que, durante la intercepción de los drones, sus restos cayeron sobre varias instalaciones civiles en el distrito Prikubanski de la ciudad:

  • Víctimas y heridos: Como resultado del incidente, 2 niños murieron, y otras 9 personas (7 niños y 2 adultos) fueron hospitalizadas con heridas de diversa gravedad;

  • Edificios dañados: Según fuentes oficiales, los restos de los drones también dañaron edificios residenciales, torres en construcción y un centro infantil privado.

Actualmente, los servicios de emergencia trabajan en el lugar para sofocar los incendios y evaluar la magnitud de los daños.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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