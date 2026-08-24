Un video que muestra a Trump y Netanyahu «colgados» en Irán genera controversia en las redes sociales (video)

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Un video que muestra a Trump y Netanyahu «colgados» en Irán genera controversia en las redes sociales (video)

Durante una manifestación en Irán, se exhibieron efigies de Donald Trump, presidente de EE. UU., y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, colgadas de una horca. Los videos del suceso circulan en redes sociales y han generado un intenso debate.

Según los videos difundidos, las imágenes o efigies de Trump y Netanyahu fueron colgadas durante una manifestación celebrada el 23 de agosto en la Plaza de la Revolución de Teherán.

Se informa que esta acción fue realizada como un símbolo de protesta política.

En los videos se observa a la multitud coreando consignas contra Estados Unidos e Israel, mientras las efigies atraen la atención de los asistentes. Las imágenes se viralizaron rápidamente en Internet, provocando diversas reacciones entre los usuarios.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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