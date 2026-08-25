El presidente kazajo Tokáyev critica los abrazos y besos entre hombres

·91·Mundo
El presidente kazajo Tokáyev critica los abrazos y besos entre hombres

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, se pronunció sobre la costumbre de que los hombres se abracen o se besen al saludarse. El presidente afirmó que este tipo de saludo de Kazajistánno es propio de sus tradiciones ancestrales.

Tokáyev expresó estas opiniones en una conversación con periodistas tras votar en las elecciones del Qurultay en la ciudad de Astaná.

Según señaló, es suficiente con que los hombres se den la mano firmemente al encontrarse.

«Los hombres deben darse la mano con firmeza. No hace falta más que eso», dijo Tokáyev. El presidente kazajo objetó especialmente que los militares y generales se abracen al saludarse.

En su opinión, tales situaciones no se ajustan a la cultura tradicional de saludo establecida en el país. Se espera que la declaración del presidente genere diversas reacciones en las redes sociales, ya que los abrazos entre hombres son considerados habituales en algunas sociedades.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en KievHoy, 11:03Un inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioUn inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioHoy, 10:44Giro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanGiro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanHoy, 10:33«Irán intentó asesinar a mi hijo»: ¡la impactante declaración de Netanyahu!«Irán intentó asesinar a mi hijo»: ¡la impactante declaración de Netanyahu!Hoy, 10:08Venta de alcohol prohibida en 60 regiones el 1 de septiembre: se introducen restricciones en RusiaVenta de alcohol prohibida en 60 regiones el 1 de septiembre: se introducen restricciones en RusiaHoy, 10:04Colapso de un vertedero en GuineaColapso de un vertedero en GuineaHoy, 09:43
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público