El presidente kazajo Tokáyev critica los abrazos y besos entre hombres

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, se pronunció sobre la costumbre de que los hombres se abracen o se besen al saludarse. El presidente afirmó que este tipo de saludo de Kazajistánno es propio de sus tradiciones ancestrales.

Tokáyev expresó estas opiniones en una conversación con periodistas tras votar en las elecciones del Qurultay en la ciudad de Astaná.

Según señaló, es suficiente con que los hombres se den la mano firmemente al encontrarse.

«Los hombres deben darse la mano con firmeza. No hace falta más que eso», dijo Tokáyev. El presidente kazajo objetó especialmente que los militares y generales se abracen al saludarse.

En su opinión, tales situaciones no se ajustan a la cultura tradicional de saludo establecida en el país. Se espera que la declaración del presidente genere diversas reacciones en las redes sociales, ya que los abrazos entre hombres son considerados habituales en algunas sociedades.