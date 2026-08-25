Nuevo plan: Ucrania y EE. UU. preparan una propuesta para poner fin a la guerra
Mientras Rusia continúa sus operaciones militares, Ucrania, en colaboración con sus aliados occidentales, ha desarrollado un paquete de iniciativas importantes para poner fin a la guerra. Gran Bretañasegún el prestigioso diario The Times , el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció oficialmente esta información.
Este plan integral propuesto por Kiev fue elaborado con la participación de representantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios de la Unión Europea.
Condiciones principales del plan: Cese al fuego y zona de amortiguamiento
El nuevo plan de paz desarrollado incluye varias etapas clave:
Cese de hostilidades: Implementación de un cese al fuego total;
Retirada de tropas: Retirada proporcional de las fuerzas armadas rusas y ucranianas de la línea de frente actual;
Creación de una zona de amortiguamiento: Establecimiento de una zona de seguridad neutral para prevenir nuevos enfrentamientos;
Iniciativas adicionales de EE. UU.: «Sabemos que la parte estadounidense tiene otras ideas. Están esperando el momento adecuado para presentarlas y nosotros los estamos esperando», añadió Zelenski.
Mediación del Vaticano y negociaciones con Lavrov
Se han activado canales diplomáticos internacionales para transmitir las propuestas de paz:
Visita del diplomático del Vaticano: Según el informe, el 24 de agosto, el diplomático del Vaticano Paul Richard Gallagher visitó la capital rusa, y se supone que transmitirá estas propuestas de paz a los líderes rusos;
Reunión importante en Moscú: Una reunión oficial entre Gallagher y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov está programada para el 25 de agosto.
La posición de Moscú: ¿Se aceptarán las propuestas?
No obstante, los observadores internacionales consideran baja la probabilidad de lograr resultados serios en las negociaciones:
Fuerte oposición del Kremlin: El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había enfatizado previamente que Moscú no aceptaría simplemente congelar la guerra a lo largo de la línea de frente actual;
Condición de Rusia: Según el ministro, el cese de las hostilidades solo será posible si se alcanza un «acuerdo a largo plazo, fiable y duradero».
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