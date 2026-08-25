Mientras Rusia continúa sus operaciones militares, Ucrania, en colaboración con sus aliados occidentales, ha desarrollado un paquete de iniciativas importantes para poner fin a la guerra. Gran Bretañasegún el prestigioso diario The Times , el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció oficialmente esta información.

Este plan integral propuesto por Kiev fue elaborado con la participación de representantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios de la Unión Europea.

Condiciones principales del plan: Cese al fuego y zona de amortiguamiento

El nuevo plan de paz desarrollado incluye varias etapas clave:

Cese de hostilidades: Implementación de un cese al fuego total;

Retirada de tropas: Retirada proporcional de las fuerzas armadas rusas y ucranianas de la línea de frente actual;

Creación de una zona de amortiguamiento: Establecimiento de una zona de seguridad neutral para prevenir nuevos enfrentamientos;

Iniciativas adicionales de EE. UU.: «Sabemos que la parte estadounidense tiene otras ideas. Están esperando el momento adecuado para presentarlas y nosotros los estamos esperando», añadió Zelenski.

Mediación del Vaticano y negociaciones con Lavrov

Se han activado canales diplomáticos internacionales para transmitir las propuestas de paz:

Visita del diplomático del Vaticano: Según el informe, el 24 de agosto, el diplomático del Vaticano Paul Richard Gallagher visitó la capital rusa, y se supone que transmitirá estas propuestas de paz a los líderes rusos;

Reunión importante en Moscú: Una reunión oficial entre Gallagher y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Serguéi Lavrov está programada para el 25 de agosto.

La posición de Moscú: ¿Se aceptarán las propuestas?

No obstante, los observadores internacionales consideran baja la probabilidad de lograr resultados serios en las negociaciones: