Un estadounidense bate el récord mundial con su hija en un cochecito

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Un estadounidense bate el récord mundial con su hija en un cochecito

Steven Biebelhausen, médico estadounidense y exatleta, recorrió una milla en 4 minutos y 17 segundos llevando a su hija Blake en un cochecito de carreras especial.

Este resultado se registró durante la prueba «Stroller Mile» de la competición Guardian Mile, celebrada en Cleveland el 8 de agosto. Corrió con su hija a través del puente Hope Memorial Bridge.

La marca de Biebelhausen aún no ha sido confirmada oficialmente como récord mundial. Sin embargo, es casi 9 segundos más rápida que el tiempo de 4 minutos y 26,29 segundos establecido por Silas Frans en 2025.

Según Steven, entrenó durante todo el verano para correr con su hija. Durante la competición, Blake apoyó a su padre y se mostró feliz ante los aplausos del público.

Un estadounidense bate el récord mundial con su hija en un cochecito

Lo más importante es que, para Biebelhausen, esto no fue solo una prueba de velocidad. Valoró la carrera como un tiempo valioso compartido con su pequeña.

Si el Guinness World Records ratifica oficialmente el resultado, Steven Biebelhausen se convertirá en la persona más rápida en completar una milla empujando un cochecito con un niño.

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