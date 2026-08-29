Noche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridos

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Noche de terror en Rusia: 313 drones derribados, hay heridos

El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia emitió una declaración oficial la mañana del sábado 29 de agosto sobre un nuevo ataque masivo de vehículos aéreos no tripulados (drones) contra el territorio del país.

Según el informe oficial del departamento militar, durante la noche pasada, las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron y destruyeron un total de 313 drones de tipo avión.

Ataques en más de 10 regiones y zonas marítimas

El informe del Ministerio de Defensa detalla la amplia cobertura geográfica de las zonas atacadas. Los drones fueron derribados sobre las siguientes regiones:

  • Regiones fronterizas y centrales: Belgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Rostov y Tula;

  • Centro y regiones del sur: Región de Moscú, Krai de Krasnodar, Crimea y la República de Tartaristán;

  • Zonas marítimas: También se destruyeron numerosos drones sobre las aguas de los mares de Azov y Negro.

Situación en la región de Rostov: 7 heridos

El gobernador de la región de Rostov, Yuri Slyusar, informó sobre los ataques nocturnos y confirmó que se han registrado daños en la región:

  • Víctimas: Siete civiles resultaron heridos de diversa consideración tras el ataque de los drones;

  • Zonas afectadas: Los principales impactos se produjeron en la ciudad de Rostov del Don, así como en los distritos de Aksái, Bagáyevskiy y Neklinovskiy;

  • Servicios de emergencia: Los servicios de emergencia y médicos continúan trabajando en los lugares de los hechos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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