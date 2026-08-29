¿Se congelará Europa este invierno? ¡Reservas de gas vacías y precios del carbón disparados!

·2·Mundo
¿Se congelará Europa este invierno? ¡Reservas de gas vacías y precios del carbón disparados!

Se observa una dinámica compleja y contradictoria en los mercados mundiales de materias primas. Si bien los precios del petróleo han tendido a la baja debido a la situación geopolítica en torno a Irán y las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed estadounidense, los precios del gas natural en la Unión Europea siguen siendo peligrosamente altos.

La falta de preparación de los países europeos para la temporada de calefacción y el nivel de las reservas subterráneas, significativamente menor al del año pasado, han disparado la demanda de carbón, el combustible alternativo en el continente.

Mercado petrolero: el barril cayó por debajo de los 90 dólares

Se registró una caída en las cotizaciones del «oro negro» en los mercados internacionales:

  • Movimiento de precios: El precio de la referencia del Mar del Norte, el Brent, bajó durante la semana de 92,4 dólares a 89,3 dólares abaratándose;

  • Impacto de la Fed y las tasas: Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señaló que las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, sobre una posible subida de tipos de interés a finales de año aceleraron la caída de los precios;

  • El factor del Estrecho de Ormuz y Venezuela: Los rumores sobre los acuerdos entre Irán y Omán y la apertura del estrecho, así como la declaración de Donald Trump sobre un mega-acuerdo con Venezuela por yacimientos con 65 mil millones de barriles de reservas, calmaron temporalmente las preocupaciones del mercado.

La trampa del gas en Europa: almacenes vacíos, precios duplicados

Crecen las preocupaciones en Europa ante la temporada de calefacción:

  • La barrera de los 800 dólares: En la bolsa holandesa TTF, el precio de mil metros cúbicos de gas bajó ligeramente de 815 dólares a 806 dólares pero se mantiene firme por encima del peligroso umbral de los 800 dólares;

  • Escasez de reservas: Las empresas europeas tardaron en aumentar las importaciones. Actualmente, las reservas en los almacenes son inferiores en 14 mil millones de metros cúbicosrespecto al mismo periodo del año pasado;

  • Decenas de miles de millones de dólares en sobrecostes: Las cotizaciones de entrega han más que duplicado su valor respecto al año pasado. Como resultado, la Unión Europea tendrá que gastar decenas de miles de millones de dólares extra en importaciones de gas esta temporada.

Regreso al carbón: la energía alternativa se encarece

El precio excesivamente alto del gas obliga a la industria del continente a volver a mirar hacia el carbón:

  • Salto de precios: El precio del carbón con entrega a un mes desde el hub de Amberes-Rotterdam-Ámsterdam (ARA) subió de 125,2 dólares por tonelada a 131,5 dólares;

  • Prueba invernal: Este encarecimiento en los mercados de gas y carbón indica que la próxima temporada de invierno será extremadamente difícil para la industria y la población europea.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Explosión devastadora cerca de Kiev: un depósito de municiones en llamas deja 27 muertosExplosión devastadora cerca de Kiev: un depósito de municiones en llamas deja 27 muertosHoy, 16:38Un hombre de 45 años fallece durante un procedimiento de estiramiento facialUn hombre de 45 años fallece durante un procedimiento de estiramiento facialHoy, 16:04Primera extirpación de un tumor cerebral asistida por IAPrimera extirpación de un tumor cerebral asistida por IAHoy, 15:40Un murciélago intentó entrar en la boca de una mujer: ¿qué advierten los médicos?Un murciélago intentó entrar en la boca de una mujer: ¿qué advierten los médicos?Hoy, 15:30Una joven de 20 años fue atacada por un perro que conocía desde hace añosUna joven de 20 años fue atacada por un perro que conocía desde hace añosHoy, 15:22Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)Unos ladrones roban 105 kilogramos de pollo de un camión en marcha (vídeo)Hoy, 13:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público