¿Se congelará Europa este invierno? ¡Reservas de gas vacías y precios del carbón disparados!

Se observa una dinámica compleja y contradictoria en los mercados mundiales de materias primas. Si bien los precios del petróleo han tendido a la baja debido a la situación geopolítica en torno a Irán y las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed estadounidense, los precios del gas natural en la Unión Europea siguen siendo peligrosamente altos.

La falta de preparación de los países europeos para la temporada de calefacción y el nivel de las reservas subterráneas, significativamente menor al del año pasado, han disparado la demanda de carbón, el combustible alternativo en el continente.

Mercado petrolero: el barril cayó por debajo de los 90 dólares

Se registró una caída en las cotizaciones del «oro negro» en los mercados internacionales:

Movimiento de precios: El precio de la referencia del Mar del Norte, el Brent, bajó durante la semana de 92,4 dólares a 89,3 dólares abaratándose;

Impacto de la Fed y las tasas: Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group, señaló que las declaraciones del presidente de la Fed, Kevin Warsh, sobre una posible subida de tipos de interés a finales de año aceleraron la caída de los precios;

El factor del Estrecho de Ormuz y Venezuela: Los rumores sobre los acuerdos entre Irán y Omán y la apertura del estrecho, así como la declaración de Donald Trump sobre un mega-acuerdo con Venezuela por yacimientos con 65 mil millones de barriles de reservas, calmaron temporalmente las preocupaciones del mercado.

La trampa del gas en Europa: almacenes vacíos, precios duplicados

Crecen las preocupaciones en Europa ante la temporada de calefacción:

La barrera de los 800 dólares: En la bolsa holandesa TTF, el precio de mil metros cúbicos de gas bajó ligeramente de 815 dólares a 806 dólares pero se mantiene firme por encima del peligroso umbral de los 800 dólares;

Escasez de reservas: Las empresas europeas tardaron en aumentar las importaciones. Actualmente, las reservas en los almacenes son inferiores en 14 mil millones de metros cúbicos respecto al mismo periodo del año pasado;

Decenas de miles de millones de dólares en sobrecostes: Las cotizaciones de entrega han más que duplicado su valor respecto al año pasado. Como resultado, la Unión Europea tendrá que gastar decenas de miles de millones de dólares extra en importaciones de gas esta temporada.

Regreso al carbón: la energía alternativa se encarece

El precio excesivamente alto del gas obliga a la industria del continente a volver a mirar hacia el carbón: