Descubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en Bostonliq

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Descubrimientos únicos de 320 000 años de antigüedad identificados en Bostonliq

En el yacimiento paleolítico de Arkutsoy, en el distrito de Bostonliq, región de Taskent, de una capa formada hace 320 000 a 280 000 años, se encontraron herramientas de piedra trabajadas por humanos antiguos. Si esta fecha se confirma mediante análisis de laboratorio, Arkutsoy en Uzbekistánpodría ser reconocido como el yacimiento paleolítico más antiguo del país. Así lo informó la Academia de Ciencias de Uzbekistán.

Se ha informado que los hallazgos únicos fueron identificados durante investigaciones conjuntas de especialistas del Instituto de Antropología de la Academia de Ciencias de Uzbekistán y del Instituto de Arqueología y Etnografía de la rama siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia.

Los trabajos de estudio arqueológico dirigidos en el yacimiento de Arkutsoy comenzaron en 2024. Actualmente, las excavaciones y observaciones se llevan a cabo en tres áreas separadas.

Durante las investigaciones, se encontraron artefactos de piedra trabajados por humanos en la primera, segunda y tercera capas de suelo fósil antiguo del yacimiento. Esto podría indicar que los humanos antiguos colonizaron esta área en varias etapas a lo largo de diferentes épocas.

Según las evaluaciones geológicas y paleoclimáticas preliminares de los expertos, la tercera capa se formó hace 320 000 a 280 000 años. formada.

Una escala de medición se encuentra junto a una azuela en la superficie del suelo durante las excavaciones.

En investigaciones anteriores, ya se habían encontrado algunos artefactos de piedra en capas a 20 y 40 metros de profundidad. Sin embargo, debido a que su posición estratigráfica precisa no estaba suficientemente documentada, era difícil determinar con fiabilidad a qué periodo pertenecían.

Los científicos destacan que los nuevos hallazgos son de gran importancia para estudiar Asia Central la dispersión de los humanos antiguos por el territorio, así como sus procesos de adaptación a diversas condiciones naturales y climáticas.

Al mismo tiempo, el estudio conjunto de las capas de loess y suelo antiguo junto con los hallazgos arqueológicos permite determinar la relación entre las actividades humanas antiguas, los cambios climáticos y la evolución del paisaje.

Una pequeña piedra de color gris parduzco yace sobre el suelo seco y polvoriento.

Si la fecha de 320 000 a 280 000 años se confirma con análisis de laboratorio independientes, será una prueba científica importante que demuestra que los humanos antiguos ya habían colonizado el oasis de Taskent y el territorio del actual Uzbekistán hace 320 000 años.

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