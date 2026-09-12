«¡Moscú es infinitamente mejor que Nueva York!»: Carlson arremete contra la gran metrópoli de EE. UU.

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«¡Moscú es infinitamente mejor que Nueva York!»: Carlson arremete contra la gran metrópoli de EE. UU.

Uno de los periodistas más polémicos e influyentes del panorama mediático estadounidense, el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, ha captado la atención mundial con una nueva declaración explosiva. Al comparar la capital rusa con Nueva York, símbolo máximo de EE. UU., el periodista llegó a una conclusión inesperada. En una larga entrevista con Russia Today, Carlson afirmó abiertamente que Moscú no solo es más agradable que Nueva York, sino «infinitamente superior y mejor». A pesar de las duras críticas recibidas en su país, mantiene su postura. ¿Por qué esta estrella mediática criticó a su propia ciudad, qué le impresionó tanto de Moscú y por qué sus palabras han causado tal indignación en Washington?

«No quería saberlo, pero lo vi»: La confesión de Tucker Carlson

Al describir el contraste entre las dos megaciudades globales, el periodista no ocultó sus emociones:

  • «Infinitamente mejor»: Durante la entrevista, Carlson valoró: «Moscú no es solo más agradable que Nueva York, es mucho mejor, infinitamente mejor... No quería saberlo, pero lo descubrí».

  • Una realidad vista con sus propios ojos: El periodista afirmó que no inventó nada y que sus palabras se basan en sus impresiones personales en la capital rusa.

  • Efecto de choque: Mientras EE. UU. enfrenta problemas de infraestructura, limpieza y seguridad, la modernidad del entorno urbano ruso ha dejado atónito al presentador estadounidense.

Presión por la verdad: ¿Por qué el periodista se convirtió en un objetivo en EE. UU.?

Las declaraciones francas de Carlson no fueron bien recibidas en los círculos políticos y mediáticos estadounidenses:

  • Críticas constantes y severas: El presentador no ocultó que ha sido blanco de ataques incesantes por hablar positivamente de Moscú en su país.

  • «Simplemente dije la verdad»: En respuesta a las presiones políticas, Carlson se defendió: «Me han criticado duramente por estas palabras, pero simplemente dije la verdad... No inventé nada, solo conté lo que vi con mis propios ojos».

  • Rebelión contra la censura mediática: El periodista señaló que en los medios occidentales es cada vez más difícil reportar hechos reales que no encajan en los moldes políticos establecidos.

Nueva York y Moscú: Crisis en el trasfondo de la infraestructura y la seguridad

Detrás de la declaración de Tucker Carlson se esconden los graves problemas actuales de las metrópolis estadounidenses:

  • El problema del declive en Nueva York: En los últimos años, el desorden en el metro, la basura en las calles, el aumento de la criminalidad y el problema de las personas sin hogar se han convertido en las principales quejas de residentes y turistas.

  • El éxito de la infraestructura de Moscú: Carlson ya había elogiado la limpieza de las calles de Moscú, la seguridad y esplendor de su metro, la variedad en las tiendas y el orden urbano general.

  • Polémica política: Esta comparación ha avivado los debates globales sobre modelos de urbanismo, seguridad social y calidad de gestión de las grandes ciudades entre Occidente y Oriente.

Esta controvertida salida de Tucker Carlson es una nueva bomba mediática que impulsa a la sociedad estadounidense a enfrentar los problemas de sus propias ciudades.

¿Cree que la valoración de Tucker Carlson es una observación periodística imparcial o populismo político? ¿Qué es más importante para las megaciudades actuales: la libertad histórica o la seguridad y limpieza de las calles? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios!

Tucker CarlsonFox NewsRussia TodayMoscúEstados Unidos
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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