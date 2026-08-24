Un paracaidista ruso establece un nuevo récord mundial

·1.3K·Mundo
Un paracaidista ruso establece un nuevo récord mundial

El paracaidista ruso Sergey Boytsov ha establecido un nuevo récord mundial de salto en paracaídas desde la estratosfera, utilizando un globo aerostático.

Gazeta.ru Según el informe, el atleta saltó en paracaídas desde una altitud de 11 551 metros en el krai de Altái. Durante la caída libre, su velocidad alcanzó casi los 500 kilómetros por hora. A la altitud del salto, la temperatura del aire era de menos 59 grados.

El paracaídas de Boytsov se abrió con éxito a una altitud de 1 565 metros. Posteriormente, aterrizó de forma segura en el distrito de Ust-Kalmanka, en el krai de Altái.

El récord anterior pertenecía a paracaidistas polacos, quienes habían realizado un salto desde una altitud superior a los 10 kilómetros.

Como preparación para este nuevo récord, Boytsov se sometió a pruebas en una cámara hiperbárica que simulaba las condiciones a 12 kilómetros de altura. Su equipo especial fue probado a temperaturas de hasta menos 60 grados.

Se señala que este salto récord está dedicado al Festival Internacional de la Juventud que se celebrará en Ekaterimburgo en septiembre.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteNuevas fuerzas: 400 operadores de drones y zapadores norcoreanos son desplegados en el frenteHoy, 11:26El doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanEl doble de Zelenski deja la cárcel por el frente: la inesperada decisión de SarukyanHoy, 11:21Un mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteUn mánager de la FIDE de 36 años falleció repentinamenteHoy, 11:12«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en Kiev«Los misiles serán destruidos antes del lanzamiento»: el Primer Ministro británico revela un acuerdo secreto en KievHoy, 11:03Un inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioUn inusual autobús que sirve sushi será lanzado en TokioHoy, 10:44Giro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanGiro brusco en la ONU: 50 países condenan a Rusia, pero 143 no la apoyanHoy, 10:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público