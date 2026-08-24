Un paracaidista ruso establece un nuevo récord mundial

El paracaidista ruso Sergey Boytsov ha establecido un nuevo récord mundial de salto en paracaídas desde la estratosfera, utilizando un globo aerostático.

Gazeta.ru Según el informe, el atleta saltó en paracaídas desde una altitud de 11 551 metros en el krai de Altái. Durante la caída libre, su velocidad alcanzó casi los 500 kilómetros por hora. A la altitud del salto, la temperatura del aire era de menos 59 grados.

El paracaídas de Boytsov se abrió con éxito a una altitud de 1 565 metros. Posteriormente, aterrizó de forma segura en el distrito de Ust-Kalmanka, en el krai de Altái.

El récord anterior pertenecía a paracaidistas polacos, quienes habían realizado un salto desde una altitud superior a los 10 kilómetros.

Como preparación para este nuevo récord, Boytsov se sometió a pruebas en una cámara hiperbárica que simulaba las condiciones a 12 kilómetros de altura. Su equipo especial fue probado a temperaturas de hasta menos 60 grados.

Se señala que este salto récord está dedicado al Festival Internacional de la Juventud que se celebrará en Ekaterimburgo en septiembre.