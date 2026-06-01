Atleta extremo realiza una caminata impresionante a 180 metros de altura

El atleta extremo estonio Jaan Roose ha vuelto a captar la atención con otra actuación de récord. Caminó sobre una cuerda floja tendida entre los dos rascacielos más altos de Varsovia, la capital de Polonia.

El deportista recorrió una distancia de casi 500 metros sobre una cuerda tendida entre la Varso Tower de 310 metros y el Palacio de la Cultura y la Ciencia de 237 metros. Lo más sorprendente es que esta caminata se realizó a una altura de aproximadamente 180 metros sobre el suelo.

Esta actuación requiere no solo preparación física, sino también una gran estabilidad mental y equilibrio. A pesar del viento, el miedo a las alturas y los factores de riesgo, Jaan Roose completó este desafío con éxito, dejando a los espectadores asombrados.

Este tipo de actuaciones extremas requieren un entrenamiento de alto nivel y un estricto cumplimiento de las medidas de seguridad. Jaan Roose ha demostrado una vez más su experiencia y habilidad en este ámbito.