En Nepal, una familia perseguida por un elefante durante 14 años terminó siendo asesinada

Un trágico suceso ocurrido en Nepal ha conmocionado a la opinión pública. Se ha revelado que un elefante salvaje persiguió a una familia durante 14 años, provocando la muerte de cuatro de sus miembros.

The Kathmandu Post según informa la publicación, la familia de Shanichara Bote, protagonista de la tragedia, sufrió su primera pérdida en 2012. En aquel entonces, un elefante salvaje apodado Durbe, que apareció cerca del Parque Nacional de Chitwan, pisoteó hasta la muerte a sus padres, Budhiram y Jharali Bote.

Tras este terrible incidente, Shanichara Bote decidió mudarse con su familia a una zona segura. Vendieron todas sus pertenencias, cruzaron varios ríos grandes y se trasladaron al pueblo de Jagatpur, lejos del parque nacional. Sin embargo, esto no los salvó de la tragedia.

Años después, la noche del 4 de julio, el mismo elefante irrumpió en su nuevo hogar. El ataque acabó con la vida de su nuera de 25 años, Ashika Bote, y de su nieto de 4 años, Bharat Bote.

Al recordar la tragedia, Shanichara Bote afirmó que había tomado todas las medidas posibles para escapar del peligro, pero que el destino lo enfrentó nuevamente al mismo elefante.

Los expertos explican que los elefantes machos jóvenes, al alcanzar cierta edad, son expulsados de la manada y comienzan una vida independiente. Esta situación puede volverlos agresivos. Como resultado, algunos elefantes entran en zonas pobladas en busca de alimento, representando un grave peligro para los humanos.

Según datos oficiales, este elefante apodado Durbe ha estado atacando a personas desde 2010. Hasta la fecha, se ha registrado que ha causado la muerte de al menos 25 personas. según los informes.

Este incidente demuestra una vez más que el problema de los conflictos entre animales salvajes y humanos es cada vez más grave. Los expertos subrayan la necesidad de reforzar las medidas de seguridad alrededor de los parques nacionales para prevenir tales tragedias.