Un ciudadano descubre un tesoro de plata de 18,5 kg: un récord en la historia de Dinamarca

Foto: bbc.com

En la región de Jutlandia del Norte, Dinamarca, ocurrió un evento sin precedentes que ha dejado asombrados a los entusiastas de la arqueología y la historia. Un ciudadano local, mientras realizaba excavaciones en su jardín, se topó con el mayor tesoro de plata de la era vikinga en la historia del país.

Se señala que el peso total de los objetos de plata encontrados es de 18,5 kilogramosy consta de un total de más de 700 piezas únicas.

De una construcción simple a una sensación histórica

Un ciudadano que reside en el municipio de Rebild quería construir una nueva terraza en el patio de su casa:

Un golpe inesperado: Durante la excavación, la pala golpeó un objeto duro. El ciudadano pensó inicialmente que se trataba de restos de una valla vieja o fragmentos de cerámica;

Un tesoro excavado a mano: Al continuar la excavación con cuidado, el propietario encontró una vasija de barro y, a su alrededor, cientos de joyas de plata, monedas antiguas y lingotes de plata pura.

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Los científicos del Museo Histórico de Jutlandia del Norte afirman que este hallazgo abre un nuevo capítulo en el estudio de la civilización vikinga: