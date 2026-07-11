Resuelto el misterio de un dinosaurio gigante de 150 millones de años

Paleontólogos tailandeses han identificado una nueva especie de dinosaurio para la ciencia, basada en fósiles hallados en la provincia de Kalasin, al noreste del país. Los científicos destacan que este hallazgo amplía el conocimiento sobre los saurópodos gigantes que habitaron el Sudeste Asiático durante el período Jurásico.

La nueva especie ha sido nombrada Uragasaurus kalasinensis . Los investigadores estiman que vivió hace aproximadamente 150 millones de años y alcanzaba una longitud de hasta 20 metros . Su rasgo más distintivo es su cuello extremadamente largo, que le permitía alimentarse de plantas a diferentes alturas.

El autor del estudio, el Dr. Apirut Nilpanapan, científico de la Universidad Mahasarakham, señaló que el fósil fue descubierto por primera vez en 2008 en el rico yacimiento arqueológico de Phu Noi . Más del 90% de los restos encontrados en este lugar corresponden a huesos de dinosaurios.

La nueva especie fue identificada gracias a la estructura única de sus vértebras dorsales. Los análisis de tomografía computarizada (TC) demostraron que pertenece a la familia Mamenchisauridae , conocidos por sus cuellos muy largos. Hasta ahora, los fósiles de esta familia se habían encontrado principalmente en China, por lo que este hallazgo es el primero de su tipo en Tailandia.

Los científicos señalan que las cavidades de aire en los huesos del dinosaurio y la estructura ósea en forma de Y lo distinguen de otras especies conocidas. El Dr. Nilpanapan confesó incluso haber golpeado su computadora por la emoción al darse cuenta de que había descubierto una nueva especie.

Los resultados del estudio fueron publicados en la prestigiosa revista científica Nature . Este es el segundo gran descubrimiento de dinosaurios en Tailandia este año, confirmando una vez más que el país fue una región clave donde habitaron gigantescos saurópodos.