Rusia anuncia sus condiciones ante las propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania

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Rusia anuncia sus condiciones ante las propuestas de Estados Unidos sobre Ucrania

Se espera una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. En una entrevista con Izvestia, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que Moscú está dispuesto a estudiar las iniciativas constructivas de Washington. Sin embargo, ¿qué condiciones firmes plantea el Kremlin para el diálogo y qué se debate en las reuniones secretas entre bastidores?

«Las exigencias maximalistas no tienen sentido»: declaración de Zajárova

Al responder a las «nuevas ideas» mencionadas por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la representante del Ministerio de Exteriores ruso recordó que cualquier plan debe tener en cuenta la situación real en el frente:

«Seguimos atentamente la posición de Washington sobre la cuestión ucraniana. El secretario de Estado Marco Rubio dijo que se necesitan nuevas ideas en las negociaciones; estamos dispuestos a escuchar iniciativas constructivas. Pero cualquier opción debe tener en cuenta los intereses nacionales de Rusia. No tiene ningún sentido debatir las exigencias maximalistas de Kiev y sus patrocinadores europeos, que no reflejan la realidad sobre el terreno», declaró María Zajárova.

Estado de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos y de las iniciativas de paz

Dirección / Parte

Posición y hechos principales

Ministerio de Exteriores ruso (Zajárova)

Dispuesto a estudiar propuestas constructivas, pero la «realidad sobre el terreno» y los intereses rusos son las condiciones principales

Diálogo entre bastidores

Se celebran reuniones periódicas y reservadas sobre los «factores de tensión» bilaterales, bajo un «acuerdo entre caballeros»

Posición de Estados Unidos (Rubio / Trump)

Se necesitan nuevas ideas en las negociaciones; Trump afirmó que la paz estaba «más cerca de lo esperado»

Ucrania (Zelenski)

Anunció que se había presentado a Estados Unidos un nuevo paquete de propuestas y expresó su agradecimiento al equipo de Trump

Plan de «tregua aérea»

Idea de detener los ataques desde el aire (Reuters); el Kremlin no la confirmó sin un documento oficial

Reuniones secretas en «modo silencio»

María Zajárova confirmó que, desde febrero del año pasado, se celebran periódicamente reuniones reservadas para eliminar los obstáculos en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos:

«No anunciamos oficialmente las reuniones sobre los “factores de tensión”, de acuerdo con un entendimiento bilateral, porque es importante mantener el diálogo en un “modo de silencio” total. Actualmente se están elaborando las fechas de los próximos contactos.»

Las nuevas propuestas de Zelenski y la «tregua aérea»

Anteriormente, Vladímir Zelenski había revelado en una entrevista con CNNque se habían presentado a Washington nuevas propuestas para resolver pacíficamente el conflicto. Según Reuters, entre los planes discutidos también figura una «tregua aérea» que contempla detener los ataques aéreos y con misiles de ambas partes.

Sin embargo, la parte rusa, incluidos el presidente Vladímir Putin y el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, sostiene que alcanzar una paz duradera seguirá siendo difícil mientras no se aborden las causas fundamentales del conflicto —en particular, la aspiración de Ucrania a ingresar en la OTAN— y los países europeos continúen obstaculizando los acuerdos.

¿Cree que los nuevos planes propuestos con la mediación de Estados Unidos y la «tregua aérea» podrían detener la guerra en los próximos meses, o las exigencias de las partes impedirán un acuerdo?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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