Despiden a un robot policía por no haber puesto ni una multa

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Despiden a un robot policía por no haber puesto ni una multa

Se ha producido una situación curiosa en EE. UU.: un robot policía ha sido retirado del servicio tras no registrar ninguna infracción durante 10 meses.

Este robot, llamado DubBot, patrullaba las zonas de estacionamiento de la ciudad de Dublin, en el estado de Ohio. Su función principal era detectar infracciones, registrar situaciones sospechosas y controlar la seguridad.

Sin embargo, durante casi un año de actividad, el robot no detectó ninguna infracción. Como resultado, la administración municipal consideró que la eficacia del proyecto era baja y decidió retirarlo del servicio.

Según los expertos, el robot funcionaba correctamente desde el punto de vista técnico, pero no aportó ningún beneficio práctico. Se gastaron casi 67 000 dólares en este proyecto.

Lo curioso es que este no es el primer fracaso relacionado con DubBot. En 2024, en Nueva York, un robot del mismo tipo también fue retirado del servicio porque no podía subir escaleras.

Este caso demuestra una vez más que la eficacia de la inteligencia artificial y las tecnologías robóticas en la vida real sigue estando en fase de prueba.

EE. UU.DublínOhioNueva YorkDubBot
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