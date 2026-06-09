Nuevo servicio premium lanzado para quienes desean ir a EE. UU. más rápido

Se ha hecho un anuncio importante e interesante para nuestros compatriotas y turistas internacionales que planean viajar a los Estados Unidos con fines turísticos o comerciales. Al otro lado del océano, la administración de Donald Trump está introduciendo un sistema de pago completamente nuevo para tramitar visas estadounidenses y superar la entrevista responsable en la embajada. Según las nuevas normas, a partir del 1 de julio de 2026, los solicitantes de visas de turismo y negocios (B1/B2) tendrán la oportunidad de programar una entrevista en la embajada en solo 10 días hábiles. Por supuesto, para aprovechar esta comodidad rápida y privilegiada, se requiere un pago adicional de 750 dólares estadounidenses dentro del programa.

Entonces, ¿qué ofrece este nuevo programa a los solicitantes de visa por parte de la Casa Blanca y cuáles son sus condiciones principales? Todos los detalles se describen claramente en el plan especial a continuación:

Costo financiero del servicio: Además de la tarifa estándar de visa actual (185 dólares), se cobran 750 dólares adicionales por la tramitación acelerada;

Plazo corto garantizado: Después de que se haya pagado con éxito el monto adicional especificado, se organizará una entrevista consular para usted en exactamente 10 días hábiles;

Período de prueba: Este programa se está lanzando actualmente como un proyecto piloto (experimental) temporal y estará vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026;

Áreas de cobertura geográfica: Este tipo de servicio premium no está disponible en todas las embajadas y consulados del mundo, sino solo en algunos seleccionados (se espera que su lista completa y detallada sea anunciada oficialmente por el Departamento de Estado pronto).

Nota más importante: Cabe recordar por separado que este pago de 750 dólares no garantiza de ninguna manera la emisión de una visa estadounidense ni influye en la decisión del cónsul. Este monto sirve únicamente para acelerar la fecha de la entrevista lo máximo posible, evitando las largas colas que pueden extenderse durante meses.

Los analistas señalan que debido al endurecimiento constante de la política migratoria en EE. UU. recientemente, los tiempos de espera para las colas presenciales y electrónicas para visas de categoría B1/B2 han aumentado dramáticamente en muchos países del mundo, incluida nuestra región. En algunos casos, los ciudadanos tenían que esperar su turno durante meses, incluso medio año. El nuevo servicio premium establecido es exactamente lo que necesitan las personas que valoran el tiempo por encima del dinero y están dispuestas a pagar por la rapidez, al tiempo que ayuda a aliviar parcialmente la carga excesiva del sistema.

Este proyecto se está implementando actualmente en formato de norma jurídica temporal y, dependiendo de los resultados de las pruebas a finales de año, se considerará la cuestión de hacerlo permanente. Según la información oficial del Departamento de Estado de EE. UU., el precio establecido de 750 dólares para el servicio no es arbitrario, sino que se calcula cuidadosamente en base a los gastos administrativos reales incurridos por el estado para organizar este proceso acelerado.

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