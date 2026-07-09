La OMS advierte: una de cada cinco personas padecerá cáncer

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado su nuevo informe sobre el cáncer. En él se señala que, a pesar de los grandes avances médicos y los nuevos métodos de tratamiento, esta enfermedad sigue siendo una de las amenazas más graves para la humanidad.

Según los datos de la organización, una de cada cinco personas en el mundo podría desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Además, cerca del 92 % de la población se enfrenta a esta enfermedad, ya sea directamente o a través de sus seres queridos.

El Dr. André Ilbawi, representante de la OMS, destaca que, aunque se han realizado importantes descubrimientos científicos en los últimos años, los pacientes siguen sufriendo graves dificultades físicas, psicológicas y financieras.

El informe también señala la creciente brecha en las capacidades médicas entre los países. En los países ricos, el 85 % de los pacientes con cáncer de mama o infantil sobreviven al menos cinco años, mientras que en los países pobres esta cifra ni siquiera alcanza el 30 %.

Actualmente, cada año se diagnostican unos 20,6 millones de casos de cáncer en el mundo y cerca de 10 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad. Según las previsiones de los expertos, para 2050 el número de nuevos casos podría aumentar hasta los 35 millones.

Según la OMS, en los países de bajos ingresos solo están disponibles entre el 9 y el 54 % de los medicamentos esenciales contra el cáncer. En algunos países, los equipos de radioterapia son inexistentes, lo que limita drásticamente las posibilidades de diagnóstico y tratamiento eficaz.

Los expertos han señalado otro problema grave: en cerca de dos tercios de los países del mundo, el tratamiento del cáncer no está totalmente cubierto por el Estado. Debido a los altos costes, en algunas regiones gran parte de los pacientes se ven obligados a interrumpir el tratamiento.

Al mismo tiempo, el informe incluye noticias positivas. En particular, se destaca la aparición de soluciones eficaces para prevenir y eliminar el cáncer de cuello uterino, la disminución del consumo de tabaco en muchos países y la expansión de los programas nacionales de oncología.

Según los expertos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, cuatro de cada diez nuevos casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo evitables como el tabaquismo, el consumo de alcohol, las infecciones y el sobrepeso.

La OMS ha instado a los gobiernos a fortalecer los sistemas de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, así como a hacer que los servicios oncológicos sean más accesibles y financieramente asequibles para la población. Se destaca que esto podría salvar millones de vidas.