Por la corona mundial: Sindarov empata con Gukesh en la 2.ª partida con negras
En Ginebra, Suiza, continúa el intenso duelo por el título del Campeonato Mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju .
Una actuación sólida con las piezas negras y el segundo empate consecutivo.
La segunda partida, que comenzó el 25 de noviembre a las 19:00 hora de Taskent, duró casi dos horas, hasta las 20:57 . En este encuentro, nuestro compatriota, jugando con negras, no dio ninguna oportunidad a su rival y ambos firmaron un nuevo reparto de puntos.
Cabe recordar que la primera partida entre ambos grandes maestros también terminó en tablas. De este modo, tras dos rondas, el marcador global sigue igualado: 1-1.
Calendario y resultados del Campeonato Mundial
Estadísticas
Detalles y resultados
Enfrentamiento
Javohir Sindarov — Gukesh Dommaraju
Fecha y hora de la 2.ª partida
25 de noviembre, 19:00 — 20:57 (hora de Taskent)
Resultado de la 2.ª partida
Tablas (Javohir Sindarov jugó con negras)
Marcador global del match
1 : 1 (la 1.ª y 2.ª partida terminaron en empate)
Próxima 3.ª partida
26 de noviembre, 19:00 (hora de Taskent)
Contexto histórico
Como recordatorio, el gran maestro indio Gukesh Dommaraju defiende por primera vez su título de Campeón Mundial, obtenido en el match de Singapur en diciembre de 2024. La lucha decisiva entre las dos jóvenes estrellas continuará mañana, el 26 de noviembre con la 3.ª partida.
¿Crees que Javohir Sindarov, tras lograr un empate sólido con negras, conseguirá abrir el marcador aprovechando la ventaja de las blancas en la 3.ª partida de mañana?
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