En Ginebra, Suiza, continúa el intenso duelo por el título del Campeonato Mundial de ajedrez entre el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju .

Una actuación sólida con las piezas negras y el segundo empate consecutivo.

La segunda partida, que comenzó el 25 de noviembre a las 19:00 hora de Taskent, duró casi dos horas, hasta las 20:57 . En este encuentro, nuestro compatriota, jugando con negras, no dio ninguna oportunidad a su rival y ambos firmaron un nuevo reparto de puntos.

Cabe recordar que la primera partida entre ambos grandes maestros también terminó en tablas. De este modo, tras dos rondas, el marcador global sigue igualado: 1-1.