En Egipto, los arqueólogos han descubierto fragmentos de papiro relacionados con rituales inusuales de hace casi 3400 años. Contienen rastros de rituales de maldición que los antiguos egipcios utilizaban contra Apofis, la serpiente gigante considerada la enemiga acérrima del dios solar Ra. Curiosamente, los papiros no solo fueron escritos: fueron perforados con objetos afilados y quemados. Así lo anunciaron investigadores de la Universidad de Copenhague.

Los hallazgos fueron identificados cerca del templo funerario del faraón Tutmosis III, en la antigua ciudad de Tebas, la actual Luxor. Los arqueólogos estudiaron un antiguo vertedero situado fuera del muro norte del templo, que mide unos 75 metros de largo y entre 10 y 20 metros de ancho. Allí se encontraron unos 40 pequeños fragmentos de papiro.

Al estudiar su apariencia, inscripciones y rastros de daños, los investigadores determinaron que los fragmentos pertenecían al ritual de «la derrota de Apofis» practicado en el antiguo Egipto.

¿Por qué los antiguos egipcios maldecían a la serpiente?

Según la mitología egipcia antigua, Apofis era una serpiente gigante que simbolizaba el caos y la destrucción. Según las leyendas, atacaba cada noche al dios solar Ra mientras atravesaba el inframundo, intentando bloquear su camino. Los egipcios creían que la victoria de Ra aseguraba la salida del sol cada mañana.

Por ello, los sacerdotes realizaban rituales especiales destinados a destruir simbólicamente a Apofis. Para ello, la imagen y el nombre de la serpiente se inscribían en papiro, luego se perforaban con un objeto afilado y el papel se quemaba. En algunos rituales, las imágenes eran pisoteadas o se destruían figuras de cera.

¿Cómo se preparaban los papiros?

Uno de los aspectos que llamó la atención de los científicos es que los fragmentos encontrados fueron preparados de la misma manera. Las imágenes e inscripciones que contienen fueron realizadas con tinta roja, en un solo lado del papiro. En algunos ejemplares también son visibles formas rectangulares separadas por líneas rojas.

Los investigadores creen que estas marcas indican que una gran hoja de papiro se dividía inicialmente en varias partes iguales, recibiendo cada parte una imagen e inscripción distinta. Más tarde, la hoja se cortaba en trozos pequeños. Esto significa que los objetos necesarios para el ritual podían prepararse en gran cantidad simultáneamente.

Los rastros de perforación y quemaduras en los ejemplares encontrados muestran que los papiros no solo se conservaban como escritos o imágenes, sino que se utilizaban realmente durante el ritual.

Los rituales de maldición no solo iban dirigidos contra la serpiente

Los investigadores señalan que los rituales contra Apofis se utilizaron más tarde para otros fines. En particular, se realizaban acciones simbólicas similares contra los enemigos del faraón, los rivales de ciertas personas, enfermedades y fenómenos naturales peligrosos.

Para los científicos, la importancia de este hallazgo radica en que, anteriormente, los rituales contra Apofis eran conocidos principalmente por fuentes escritas antiguas. Los nuevos papiros constituyen una de las pruebas materiales directas más antiguas que confirman que tales rituales se practicaban realmente. Aportan nueva información sobre las creencias religiosas y los rituales mágicos de la vida cotidiana de los antiguos egipcios.