Hoy, 25 de noviembre, el ex capitán de la selección nacional de Uzbekistán, el reconocido futbolista Odil Ahmedov, celebra su 39º cumpleaños. Nació el 25 de noviembre de 1987 en Namangan.

Odil Ahmedov es considerado uno de los centrocampistas que ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol uzbeko. Durante su carrera, jugó en clubes como el Pakhtakor, los clubes rusos Anzhi y Krasnodar, y el club chino Shanghai SIPG.

El jugador debutó con la selección nacional de Uzbekistán en 2007. Disputó un total de 108 partidos con el equipo nacional, anotando 21 goles. Ahmedov fue nombrado capitán de la selección en 2015 y lideró al equipo en la Copa Asiática de 2019.

Tras cosechar varios éxitos a nivel de clubes, el jugador se proclamó campeón de China con el Shanghai SIPG en 2018. Además, ha sido elegido en varias ocasiones como el mejor futbolista del año en Uzbekistán.

Odil Ahmedov anunció su retirada del fútbol profesional en diciembre de 2021. Desde entonces, ha continuado su carrera en el ámbito de la gestión deportiva.

¡Felicitamos a Odil Ahmedov por su cumpleaños! Le deseamos mucha salud, larga vida y grandes éxitos en sus futuros proyectos.