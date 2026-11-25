¿Cuál fue el precio de las entradas?

El partido se disputará en el Estadio Olímpico de Bakú. El encuentro comenzará a las 22:45, hora de Taskent.

El jefe de prensa del Sabah, Elnur Hamidov, informó que, incluyendo las ventas de paquetes, se habían vendido más de 66 000 entradas. Informes posteriores confirmaron que la cifra superó las 68 000.

Hoy, 25 de noviembre, en el marco de la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club azerbaiyano Sabah recibe al FC Barcelona. El interés de los aficionados por el encuentro en Bakú es alto, habiéndose confirmado la venta de más de 68 000 entradas, según informaron los medios de Azerbaiyán.

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Para el partido Sabah – FC Barcelona, las entradas salieron a la venta inicialmente desde 15 manats azerbaiyanos. La entrada más cara, para la zona VIP, se fijó en 1 500 manats.

Esto equivale a precios que oscilan entre aproximadamente 8,8 y 882 dólares. La venta de entradas comenzó el 19 de octubre.

Sin embargo, el día del partido se informó que las entradas para los sectores estándar se habían agotado, quedando disponibles solo entradas limitadas de 500 y 1 500 manats. Por ello, el precio de 15 manats fue el valor más económico en la venta inicial.

Las entradas para los partidos en casa del FC Barcelona son más caras

Las entradas para algunos partidos de local del FC Barcelona en la Champions League pueden ser mucho más costosas. El equipo tiene previsto recibir al Manchester Cityel 8 de diciembre.

Han circulado informaciones de que en algunas plataformas de venta las entradas para dicho encuentro comienzan en 390 euros. Sin embargo, este precio no es una tarifa única para todas las entradas oficiales y puede variar según el sector y el vendedor.

Situación de los equipos en el torneo

Tras las cuatro primeras jornadas de la Champions League, el Sabah ocupa el puesto 30 de la tabla con tres puntos, mientras que el FC Barcelona se sitúa en la 8ª posición con nueve puntos.

Si bien el partido de hoy es una prueba importante para el club azerbaiyano frente a un rival fuerte, el FC Barcelona buscará sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.