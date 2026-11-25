La senadora australiana Fatima Payman participó en una sesión parlamentaria con su hija de seis meses en brazos. Durante su discurso, otros senadores jugaron con la pequeña, aportando un ambiente especial a la reunión. Así lo informó "India Today".

En la sesión celebrada el 25 de noviembre en el Senado australiano, la senadora independiente por Australia Occidental, Fatima Payman, dio un discurso ante el estrado cargando a su hija. Llevó a su bebé consigo mientras participaba en los debates parlamentarios.

Durante la sesión, la senadora Lidia Thorpe también interactuó con la bebé, jugando con ella. Este hecho aportó momentos sinceros y alegres a las discusiones oficiales del parlamento.

Este suceso se difundió en las redes sociales, atrayendo nuevamente la atención sobre el tema de equilibrar la maternidad y la actividad profesional.

En el parlamento australiano está permitido llevar bebés a la sala de sesiones. Los senadores pueden cuidar de sus hijos o amamantarlos si es necesario mientras participan en los debates.