Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Nvidia, su director ejecutivo Jensen Huang se disculpó oficialmente ante el equipo por haber violado el código de ética de la empresa. The New York Times informa que esta declaración se produjo durante la primera reunión general con los empleados tras el regreso de Huang a su cargo.

Disculpas por errores personales, terapia y estilo de gestión

Durante la reunión, Jensen Huang admitió abiertamente su culpa ante su familia y su empresa, revelando que asiste a sesiones de terapia de 90 minutos todos los días. También calificó de «inaceptable» el haber violado el código de ética que él mismo ayudó a desarrollar:

«Cometí varios errores terribles. Engañé a [mi esposa] Lori, hice daño a mis propios hijos y a todos ustedes». — dijo Jensen Huang.

Además, Huang The New York Times también abordó su estilo de gestión autoritario, descrito en el periódico como «alcanzar la grandeza a través de la humillación». Admitió que fue inapropiado insultar y menospreciar a los empleados a lo largo de los años. A partir de ahora, el departamento de recursos humanos (RR. HH.) de la empresa recopilará los comentarios del equipo sobre el comportamiento de Huang y presentará un informe mensual al consejo de administración.