El jefe de Nvidia, Jensen Huang, se disculpa ante los empleados tras los escándalos
Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Nvidia, su director ejecutivo Jensen Huang se disculpó oficialmente ante el equipo por haber violado el código de ética de la empresa. The New York Times informa que esta declaración se produjo durante la primera reunión general con los empleados tras el regreso de Huang a su cargo.
Disculpas por errores personales, terapia y estilo de gestión
Durante la reunión, Jensen Huang admitió abiertamente su culpa ante su familia y su empresa, revelando que asiste a sesiones de terapia de 90 minutos todos los días. También calificó de «inaceptable» el haber violado el código de ética que él mismo ayudó a desarrollar:
«Cometí varios errores terribles. Engañé a [mi esposa] Lori, hice daño a mis propios hijos y a todos ustedes». — dijo Jensen Huang.
Además, Huang The New York Times también abordó su estilo de gestión autoritario, descrito en el periódico como «alcanzar la grandeza a través de la humillación». Admitió que fue inapropiado insultar y menospreciar a los empleados a lo largo de los años. A partir de ahora, el departamento de recursos humanos (RR. HH.) de la empresa recopilará los comentarios del equipo sobre el comportamiento de Huang y presentará un informe mensual al consejo de administración.
El factor Trump y la garantía de seguridad nacional
Huang rechazó las especulaciones que vinculan su regreso al cargo con la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump sobre el consejo de administración o con acuerdos entre bastidores. Según él, el consejo estudió la situación a fondo y la empresa recibió una garantía oficial de la administración Trump afirmando que Huang no supone una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, según el medio estadounidense Semafor pocas horas antes de que el consejo de administración de Nvidia anunciara la restitución de Huang, el presidente Trump se unió a la reunión por teléfono para apoyar su regreso al puesto de director ejecutivo.
Cronología del conflicto y detalles clave
Fecha / Periodo
Desarrollo de los acontecimientos y detalles
Otoño de 2026
Se reveló la relación de Huang con una ciudadana china, Alice Huang (empleada de Megaspeed sospechosa de espionaje por los servicios especiales estadounidenses), así como con la vicepresidenta de Nvidia, Kimberly Powell, y otra empleada.
11 de noviembre de 2026
El consejo de administración de Nvidia destituyó a Jensen Huang de sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo.
23 de noviembre de 2026
Por decisión del consejo de administración, Huang fue restituido en todos sus cargos.
Nuevo régimen de control
El departamento de recursos humanos informará mensualmente al consejo sobre el trato de Huang hacia los empleados.
¿Cree que las disculpas públicas de Jensen Huang y el control mensual de RR. HH. podrán restaurar por completo la reputación de Nvidia en el mercado mundial?
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