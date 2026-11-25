«No tengo ninguna duda de su potencial»: Pep Guardiola apoya a Carlo Ancelotti
El exentrenador del FC Barcelona y del Manchester City,Pep Guardiola, ha defendido a su colega, el experimentado técnico italiano que dirige actualmente a la selección nacional de Brasil, Carlo Ancelotti,ante las críticas que está recibiendo.
«Se necesita tiempo para establecer un proyecto en un país con una cultura diferente»
En una conversación con la leyenda del fútbol brasileño Romário, Guardiola elogió la capacidad técnica de Ancelotti, subrayando que es necesario darle tiempo para adaptarse:
«Ancelotti necesita más tiempo. Me he enfrentado a Carlo muchas veces y me ha ganado un millón de veces. Es una persona increíble y no tengo ni la menor duda de su potencial. Ancelotti llegó a un país con una cultura diferente. A veces se requiere más tiempo para que el proceso de trabajo funcione.
No puedo dudar de él. Muchos consideran a Carlo como el número uno en la gestión de equipos». — declaró Pep Guardiola (de su entrevista con Romário).
La trayectoria de Carlo Ancelotti en Brasil y datos clave
Indicadores
Detalles y hechos
Entrenador
Carlo Ancelotti (67 años)
Cargo actual
Selección nacional de Brasil seleccionador
Fecha de nombramiento
Mayo de 2025
La valoración de Guardiola
El número uno en gestión de equipos; necesita tiempo para adaptarse al nuevo entorno y cultura
Fuente
Entrevista paraRomario TV
Cabe recordar que el técnico italiano de 67 años tomó las riendas de los «pentacampeones» en mayo de 2025.
¿Crees que Pep Guardiola tiene razón? Si se le da un poco más de tiempo a Carlo Ancelotti, ¿podrá devolver a la selección de Brasil a la cima del fútbol mundial?
¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este reconocimiento del entrenador con los aficionados al fútbol!
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