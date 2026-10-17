Una mujer muere de cáncer de piel tras intentar broncearse con sus amigas

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Una mujer muere de cáncer de piel tras intentar broncearse con sus amigas

Chelsea Tantum, una mujer de 30 años que vivía en Manchester, Inglaterra, falleció a causa de un melanoma, un tipo peligroso de cáncer de piel. Desde los 15 años, competía con sus amigas por tener la piel más bronceada y utilizaba regularmente servicios de solárium.

A Chelsea le diagnosticaron melanoma a los 28 años. Para entonces, la enfermedad ya se había extendido a su columna vertebral, pulmones, hígado y otros órganos. Más tarde, el cáncer también alcanzó su cerebro.

La mujer relató que, cuando era menor de edad, no le pedían documentos de identidad al acudir a los salones de bronceado. Continuó utilizando estos servicios regularmente en los años posteriores.

Tras recibir el diagnóstico, Chelsea se propuso advertir al público sobre los peligros de los soláriums. Abogó por la implementación de un sistema de verificación de identidad para evitar que los menores accedan a estos salones.

Además, Chelsea logró recaudar más de 4 000 libras esterlinas para la organización Melanoma Focus, que apoya a personas afectadas por el melanoma.

Falleció el 30 de septiembre de 2026. Sus seres queridos destacaron que, a pesar de luchar contra una enfermedad grave, hasta sus últimos días se esforzó por ayudar a otros y advertir sobre los riesgos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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