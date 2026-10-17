En el marco de la Liga de Campeones de la AFC, del club saudí Al-Nassr tras el partido (1-3), el delantero croata del club de Ferganá, Neftchi el jugador Stipe Perica la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo publicó una foto con él en sus redes sociales.

El delantero se ganó el aplauso de los aficionados y provocó un gran debate en las redes con su comentario original y divertido bajo la foto.

«Juntos hemos marcado más de 1000 goles»

El futbolista croata comparó sus estadísticas con las del goleador portugués con un toque de humor:

La famosa cita humorística: En su foto con Ronaldo, Perica comentó: «Juntos hemos marcado más de 1000 goles»,

La diferencia estadística: Por supuesto, la gran mayoría de estas cifras (más de 900 goles) corresponden a Cristiano Ronaldo , quien sigue rompiendo récords en su carrera, pero la autocrítica y el enfoque sincero de Perica despertaron un gran interés entre los fans.

Del Udinese a Uzbekistán: La eficacia de Stipe Perica en el Neftchi

El delantero croata vive una etapa importante de su carrera en el equipo de Ferganá:

Experiencia europea: Habiendo jugado al más alto nivel con el Udinese en la Serie A italiana, Stipe Perica es hoy un jugador activo en el campeonato de Uzbekistán;

Eficacia en la temporada: Según los datos, el experimentado legionario ha marcado un total de 16 goles en todas las competiciones con el Neftchi esta temporada, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Competir contra estrellas mundiales en el escenario internacional y compartir estos momentos cálidos sirve como un hito brillante, no solo para los jugadores, sino también para el reconocimiento del fútbol uzbeko a nivel global.