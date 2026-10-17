El delantero del Neftchi, Stipe Perica, hace una broma ingeniosa sobre su foto con Ronaldo

·9·Deportes
El delantero del Neftchi, Stipe Perica, hace una broma ingeniosa sobre su foto con Ronaldo

En el marco de la Liga de Campeones de la AFC, del club saudí Al-Nassr tras el partido (1-3), el delantero croata del club de Ferganá, Neftchi el jugador Stipe Perica la leyenda del fútbol mundial Cristiano Ronaldo publicó una foto con él en sus redes sociales.

El delantero se ganó el aplauso de los aficionados y provocó un gran debate en las redes con su comentario original y divertido bajo la foto.

«Juntos hemos marcado más de 1000 goles»

El futbolista croata comparó sus estadísticas con las del goleador portugués con un toque de humor:

  • La famosa cita humorística: En su foto con Ronaldo, Perica comentó: «Juntos hemos marcado más de 1000 goles»,

  • La diferencia estadística: Por supuesto, la gran mayoría de estas cifras (más de 900 goles) corresponden a Cristiano Ronaldo , quien sigue rompiendo récords en su carrera, pero la autocrítica y el enfoque sincero de Perica despertaron un gran interés entre los fans.

Del Udinese a Uzbekistán: La eficacia de Stipe Perica en el Neftchi

El delantero croata vive una etapa importante de su carrera en el equipo de Ferganá:

  • Experiencia europea: Habiendo jugado al más alto nivel con el Udinese en la Serie A italiana, Stipe Perica es hoy un jugador activo en el campeonato de Uzbekistán;

  • Eficacia en la temporada: Según los datos, el experimentado legionario ha marcado un total de 16 goles en todas las competiciones con el Neftchi esta temporada, convirtiéndose en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Competir contra estrellas mundiales en el escenario internacional y compartir estos momentos cálidos sirve como un hito brillante, no solo para los jugadores, sino también para el reconocimiento del fútbol uzbeko a nivel global.

Stipe PericaNeftchiLiga de Campeones de la AFCCristiano RonaldoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Tres goles en el derbi del valle: detalles del Andijon — NeftchiTres goles en el derbi del valle: detalles del Andijon — Neftchi13 agosto 21:30Ronaldo comenta el éxito ante el Neftchi y su gol número 981Ronaldo comenta el éxito ante el Neftchi y su gol número 98113 octubre 07:05Neftchi cae ante Al-Nassr en la 2.ª jornada de la Champions League Élite de la AFCNeftchi cae ante Al-Nassr en la 2.ª jornada de la Champions League Élite de la AFC13 octubre 06:47¿Cuándo y en qué canal se transmiten los partidos de hoy de Pakhtakor y Neftchi?¿Cuándo y en qué canal se transmiten los partidos de hoy de Pakhtakor y Neftchi?12 octubre 11:21¿Qué dijo el entrenador de Neftchi antes del partido contra Al-Nassr?¿Qué dijo el entrenador de Neftchi antes del partido contra Al-Nassr?12 octubre 11:04«El Clásico» uzbeko: Neftchi vence a Pakhtakor y avanza a cuartos de final«El Clásico» uzbeko: Neftchi vence a Pakhtakor y avanza a cuartos de final29 agosto 21:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre
El equipo de Fabio Cannavaro afronta otra dura prueba en noviembre