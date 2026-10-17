Un segundo petrolero con 2 millones de barriles explota tras chocar con una mina marina en el estrecho de Ormuz

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Un segundo petrolero con 2 millones de barriles explota tras chocar con una mina marina en el estrecho de Ormuz

La situación en el estrecho de Ormuz, arteria petrolera clave del mundo, se vuelve extremadamente peligrosa. La mañana del sábado 17 de octubre, otro superpetrolero que intentaba cruzar el estrecho sin el consentimiento de Teherán y con el transpondedor apagado, chocó contra una mina marina y explotó.

Según la información oficial proporcionada por el servicio de prensa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el buque transportaba más de 2 millones de barriles de petróleo. estaba siendo transportado.

Segundo incidente en 24 horas

La serie de explosiones en el mar supone un duro golpe para la flota mundial de transporte de petróleo:

  • Detalles del segundo incidente: Tras la explosión ocurrida la mañana del 17 de octubre, el petrolero resultó dañado; por el momento no se ha revelado información sobre víctimas ni sobre la nacionalidad del buque.

  • El primer incendio nocturno: Apenas unas horas antes, durante la noche del 17 de octubre, otro superpetrolero con una carga similar de casi 2 millones de barriles de crudo sufrió una explosión y un fuerte incendio en el mismo estrecho.

  • Transpondedores apagados: Se informa que ambos buques intentaban cruzar la zona peligrosa sin autorización oficial, manteniendo apagados sus sistemas de seguimiento por satélite.

Zona prohibida y conflicto geopolítico en el estrecho

Estos incidentes son resultado directo de las prolongadas tensiones político-militares en la región:

  • La firme exigencia de Teherán: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció oficialmente en septiembre la creación de una zona especial de navegación restringida en la parte oriental del estrecho de Ormuz, exigiendo que todos los buques mercantes transiten solo con la aprobación de Teherán.

  • Conflictos con Estados Unidos e Israel: Los ataques realizados el 28 de febrero por EE. UU. e Israel contra objetivos en Irán, junto con las represalias de Teherán, crearon un nuevo foco de guerra. Aunque en junio se firmó un memorando de cese de hostilidades, las partes han vuelto a intercambiar ataques y el conflicto sigue sin resolverse.

Dado que una parte significativa de las exportaciones mundiales de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, la pérdida de dos grandes buques en un solo día podría provocar un aumento drástico en los precios del crudo en los mercados internacionales.

Estrecho de OrmuzTeheránCuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)PetróleoExplosión
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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