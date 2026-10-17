Un restaurante italiano ofrece «aire frito» gratis

En el restaurante Feva de Castelfranco Véneto, Italia, se ofrece a los clientes un aperitivo inusual llamado «aire frito». Fue creado por el chef del restaurante, Nicola Dinato.

A pesar de su nombre, el plato no está hecho de aire real. Su base consiste en una fina capa de tapioca. Primero se cocina, luego se fríe en aceite caliente y se trata con ozono durante unos 10 minutos. Este método se utiliza para darle al aperitivo un aroma único.

El aperitivo preparado se coloca sobre algodón de azúcar, lo que le da una apariencia de nube al servirse. Se acompaña con una mayonesa vegana de sésamo.

Anteriormente circularon informes de que una porción de «aire frito» costaba 30 dólares. Sin embargo, un miembro del personal del restaurante explicó que este aperitivo se ofrece de forma gratuita a los clientes como un bocado de bienvenida.

La idea del chef Nicola Dinato es sorprender a los clientes con un plato inusual y recordarles la importancia de valorar las nuevas experiencias en la vida. Este aperitivo representa el estilo único del restaurante para presentar sus platos.