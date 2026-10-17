Un triple campeón olímpico y séxtuple campeón mundial es grabado buscando comida en la calle (video)

Un video que muestra al exboxeador cubano Félix Savón, triple campeón olímpico, buscando comida en la calle se ha vuelto viral en las redes sociales. En el video de 17 segundos, un hombre que graba desde un automóvil le pregunta al exboxeador qué está haciendo. Savón responde que está buscando comida para alimentarse. El video ha sido visto más de un millón de veces, según informó Periodico Cubano.

Nacido en Cuba en 1967, Félix Savón es considerado uno de los boxeadores aficionados más famosos de la historia. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Sídney 2000. También es séxtuple campeón mundial.

Sin embargo, la trayectoria del exboxeador también está marcada por asuntos judiciales. Según CubaNet el 25 de enero de 2025, Savón cumplió casi seis años de prisión por un caso relacionado con un delito sexual contra un menor y fue liberado bajo libertad condicional a finales de 2024. Los detalles de la sentencia y la pena no han sido revelados completamente al público.

La fecha y el lugar donde se grabó el video aún no están claros.