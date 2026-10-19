Un bloguero que asustaba a la gente con una jeringuilla en París es condenado a prisión

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Un bloguero que asustaba a la gente con una jeringuilla en París es condenado a prisión

Un bloguero francés de TikTok fue condenado a seis meses de prisión por asustar a la gente en las calles de París fingiendo inyectarles con una jeringuilla vacía. Sus vídeos, difundidos en redes sociales, provocaron una fuerte indignación pública.

El bloguero, conocido bajo el seudónimo de Amin Mojito y cuyo nombre real es Ilan M., se hizo famoso tras grabar y publicar en Internet vídeos en los que intentaba pinchar a transeúntes al azar en las calles de París. Estos hechos ocurrieron en un momento en que el miedo a ser atacado con jeringuillas estaba muy extendido.

El bloguero fue acusado de «violencia con uso o amenaza de arma sin causar incapacidad laboral». A pesar de ello, intentó justificar sus acciones afirmando que nunca tuvo la intención de dañar a nadie. Aseguró que había visto bromas similares en vídeos de otros países, como España y Portugal, y que las repitió para ganar notoriedad.

Sin embargo, los representantes de la fiscalía señalaron que estas «bromas» causaron un grave impacto psicológico en algunas víctimas. Incluso algunas personas tuvieron que ser hospitalizadas para someterse a evaluaciones psicológicas.

«No pensé en los demás, solo en mí mismo»

Durante el juicio, Ilan M. expresó su arrepentimiento. Admitió haber imitado vídeos vistos en Internet y reconoció que no pensó en lo grave que podría ser el impacto de sus acciones para los demás.

«Tuve la muy mala idea de realizar estas bromas imitando lo que vi en Internet, en España y Portugal. No pensé que esto pudiera dañar a la gente. Ese fue mi error: no pensé en los demás, solo pensé en mí mismo», declaró Ilan M. ante el tribunal.

La fiscalía confirmó que no se realizó ninguna inyección real durante las acciones del bloguero. El hombre de 27 años no había retirado la tapa protectora de la jeringuilla. Pero según la acusación, independientemente de si actuó deliberadamente o sin medir las consecuencias, creó un clima de miedo que fomenta ataques contra desconocidos.

Muchas de las víctimas de estas bromas sufrieron un trauma psicológico. Una de ellas comparó su estado, cuando pensó que había sido infectada con un virus, con una «pesadilla».

El tribunal calificó las acciones del bloguero como graves

El abogado de Amin Mojito pidió clemencia para su cliente. Sin embargo, el juez concluyó que el comportamiento del bloguero contribuyó a aumentar el clima de miedo en la sociedad. Curiosamente, el número de denuncias oficiales presentadas ante la policía por sus actos no fue elevado.

Según la sentencia del tribunal, Ilan M. fue condenado a 12 meses de prisión. Seis meses serán de cumplimiento efectivo y los otros seis meses quedan en suspenso.

Este suceso demostró que las bromas realizadas con el objetivo de ganar más atención en las redes sociales pueden tener consecuencias graves. Especialmente, los actos que parecen amenazar la vida y la seguridad de las personas no pueden ser vistos como simples vídeos de entretenimiento.

ParísAmin MojitoEspañaPortugalTikTok
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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