El bebé que conquistó Internet al activar el modo «descanso» nada más nacer (video)
En las redes sociales, los primeros segundos de vida de un recién nacido suelen estar asociados al llanto, los gritos y la rapidez de los médicos. Pero un video grabado en Egipto, que rápidamente se ganó el cariño de millones de espectadores, mostró una escena totalmente diferente.
A pesar de que solo habían pasado unos minutos desde su nacimiento, este pequeño bebé, totalmente indiferente a las preocupaciones del mundo y acostado en un estado de relajación absoluta, se convirtió en la nueva estrella de Internet.
«Manos tras la cabeza»: El nivel máximo de relajación
En las imágenes grabadas en el hospital, la postura inusual del recién nacido ha dejado a la gente asombrada:
Una pose única: El bebé, en lugar de llorar o estar inquieto, duerme plácidamente con ambas manos detrás de la cabeza, como alguien que está de vacaciones en la playa;
Indiferencia a los cuidados: Aunque el médico o el personal sanitario le ausculta el corazón con un estetoscopio, lo toca y realiza los procedimientos necesarios, el pequeño ni siquiera quiere abrir los ojos; en su rostro se refleja una calma infinita y una sonrisa tranquila;
Sueño profundo: A pesar de que sus piernas y la zona del cordón umbilical acaban de ser atendidas, él continúa su dulce sueño sin abandonar su «zona de confort».
Los comentarios divertidos y llenos de admiración de los usuarios
El video se volvió viral rápidamente, acumulando miles de comentarios alegres:
«Ya entendió la vida»: Muchos comentaristas «Parece que este bebé entendió toda la filosofía de la vida al nacer», «Ojalá yo fuera tan despreocupado y tranquilo como este bebé» bromearon;
«Ya está cansado»: Otro grupo de usuarios comentó: «Activó el modo vacaciones para toda la vida nada más nacer», «Es como si dijera: ya logré lo más difícil, que es nacer, ahora puedo dormir tranquilo» escribieron.
El estado de «relax» natural e inocente de este pequeño ser humano se convirtió en una verdadera fuente de positividad y sonrisas para los usuarios de Internet cansados del estrés diario.
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