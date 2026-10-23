Cerca de mil motociclistas participaron en una peligrosa carrera en la playa en Gran Bretaña (video)

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Cerca de mil motociclistas participaron en una peligrosa carrera en la playa en Gran Bretaña (video)

Gran Bretañaalbergó la famosa carrera de motos en la playa que se celebra anualmente en la ciudad de Weston-super-Mare. Cerca de mil motociclistas compitieron a lo largo de la costa arenosa. Así lo informó la BBC.

Durante tres horas, los participantes lucharon por la victoria recorriendo una pista de arena y dunas elevadas. En esta competición, la velocidad, la destreza, la resistencia y la capacidad de maniobrar de forma segura entre los rivales fueron fundamentales.

Uno de los aspectos más emocionantes y peligrosos de la carrera es la salida simultánea de los participantes. En la primera curva cerrada y en los tramos estrechos, los motociclistas circulan muy cerca unos de otros. Aquellos que se quedan atrapados en la arena o caen pueden obstaculizar a los pilotos que vienen detrás.

Celebrada desde 1983, la Weston Beach Race en Gran Bretañaes uno de los eventos de deportes de motor más importantes. La competición atrae cada año a miles de espectadores.

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