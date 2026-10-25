Insólito en Escocia: rescatan en la montaña a un perro que ingirió una sustancia estupefaciente

Tokyo, un labrador que realizaba una excursión por el monte Ben Nevis en Escocia, comenzó a sentirse mal repentinamente. Reino UnidoEste incidente ocurrido en la montaña más alta del país obligó a llamar a un equipo de rescate especializado.

Se informó que, mientras subía la montaña con su dueña Kristina y su familia, las patas traseras de Tokyo se debilitaron, dificultando su movimiento. El perro incluso comenzó a perder el conocimiento. Su dueña intentó cargar al animal de 24 kilos para bajarlo, pero no pudo lograrlo.

Tras esto, el equipo de rescate de montaña de Lochaber acudió en su ayuda. Los especialistas colocaron a Tokyo en una camilla especial y lo bajaron de la montaña de forma segura.

El examen veterinario reveló que el estado del perro probablemente se debió a una intoxicación por una sustancia estupefaciente. Se sospecha que Tokyo ingirió accidentalmente cannabis que encontró en el suelo. Esta sustancia afectó su sistema nervioso, causándole problemas de movilidad.

Afortunadamente, la salud del perro mejoró y se recuperó por completo. El incidente recordó la importancia de no dejar a las mascotas sin supervisión durante los paseos y evitar que ingieran cosas desconocidas.