Científicos en Filipinas descubren una de las ranas más pequeñas del mundo

·20·Mundo
Científicos en Filipinas descubren una de las ranas más pequeñas del mundo

Científicos filipinos han identificado una nueva especie que se encuentra entre las ranas más pequeñas del mundo. Realizado en colaboración con la Universidad de Kansas, el estudio descubrió a esta criatura diminuta en el parque natural de Guiting-Guiting, en la isla de Sibuyan.

Los investigadoresseñalan que el tamaño de la rana es comparable al de una tarjeta de memoria microSD. Su tamaño extremadamente pequeño ha captado la atención de los científicos, lo cual es fundamental para estudiar los procesos de adaptación evolutiva en la naturaleza.

Los expertos denominan a este cambio «miniaturización». En este proceso, ciertas especies animales se vuelven más pequeñas a lo largo de la evolución para adaptarse a un entorno específico. Por ejemplo, algunos animales que viven en áreas estrechas del suelo forestal pueden tener un tamaño corporal muy reducido.

Este descubrimiento demuestra una vez más que la isla filipina de Sibuyan posee una naturaleza única. Al albergar numerosas especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en esa región, la isla es a veces llamada las «Galápagos de Asia».

Según los científicos, podrían existir otras especies aún desconocidas para la ciencia en esta región. Por ello, es esencial preservar los hábitats naturales donde viven estos animales raros y continuar con la investigación científica.

FilipinasIsla de SibuyanGuiting-GuitingUniversidad de KansasBiodiversidad
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Nueva especie de gato descubierta en las montañas de Bolivia: ¡la sensación zoológica del siglo!Nueva especie de gato descubierta en las montañas de Bolivia: ¡la sensación zoológica del siglo!18 septiembre 21:11Un perro pequeño hace lo inesperado ante el ataque de un leopardoUn perro pequeño hace lo inesperado ante el ataque de un leopardo14 septiembre 10:46Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del SolSe revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol17 octubre 19:05Presentan una casa de 4,6 metros en la que cabe todoPresentan una casa de 4,6 metros en la que cabe todo7 agosto 06:50Científicos hallan indicios esenciales para la vida en un planeta similar a la TierraCientíficos hallan indicios esenciales para la vida en un planeta similar a la Tierra17 julio 14:17El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?El nuevo «ayudante» de los constructores: ¿Cómo se convirtió un gatito en una sensación?28 agosto 12:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol