Científicos en Filipinas descubren una de las ranas más pequeñas del mundo

Científicos filipinos han identificado una nueva especie que se encuentra entre las ranas más pequeñas del mundo. Realizado en colaboración con la Universidad de Kansas, el estudio descubrió a esta criatura diminuta en el parque natural de Guiting-Guiting, en la isla de Sibuyan.

Los investigadoresseñalan que el tamaño de la rana es comparable al de una tarjeta de memoria microSD. Su tamaño extremadamente pequeño ha captado la atención de los científicos, lo cual es fundamental para estudiar los procesos de adaptación evolutiva en la naturaleza.

Los expertos denominan a este cambio «miniaturización». En este proceso, ciertas especies animales se vuelven más pequeñas a lo largo de la evolución para adaptarse a un entorno específico. Por ejemplo, algunos animales que viven en áreas estrechas del suelo forestal pueden tener un tamaño corporal muy reducido.

Este descubrimiento demuestra una vez más que la isla filipina de Sibuyan posee una naturaleza única. Al albergar numerosas especies endémicas, es decir, que solo se encuentran en esa región, la isla es a veces llamada las «Galápagos de Asia».

Según los científicos, podrían existir otras especies aún desconocidas para la ciencia en esta región. Por ello, es esencial preservar los hábitats naturales donde viven estos animales raros y continuar con la investigación científica.