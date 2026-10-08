Nace la primera cría de capibara en Escocia en los últimos 18 años

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Nace la primera cría de capibara en Escocia en los últimos 18 años

Un acontecimiento alegre esperado durante 18 años ha ocurrido en Escocia: una cría de capibara nació en el zoológico de Edimburgo. Una hembra llamada Luna dio a luz a una cría sana, llenando de alegría al equipo del zoológico.

Se señala que esta es la primera cría de capibara nacida en Escocia en los últimos 18 años. Actualmente, los cuidadores del zoológico siguen de cerca su desarrollo.

Al nacer, la cría pesaba entre 1,5 y 2,5 kilogramos. El personal del zoológico comparó su peso con el de un paquete de seis latas de refresco.

Se informa que la madre, Luna, y el padre, Rodney, cuidan muy bien de la cría. El pequeño se vuelve más valiente cada día y ha comenzado a explorar activamente su entorno.

Su sexo aún no ha sido determinado. Este detalle se conocerá tras un examen médico y, posteriormente, se le asignará un nombre al capibara.

Zoológico de EdimburgoCapibaraLunaRodneyEscocia
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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