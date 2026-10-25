En Indonesia, un hombre que duerme 9 horas al día se convierte en estrella de internet gracias a la publicidad de una marca de colchones

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En Indonesia, un hombre que duerme 9 horas al día se convierte en estrella de internet gracias a la publicidad de una marca de colchones

La marca de colchones indonesia Domi Bed captó la atención de los usuarios de internet con una campaña publicitaria inusual. El proyecto presenta a una persona durmiendo nueve horas al día dentro de un vehículo en movimiento. Lo que inicialmente parecía el trabajo de sus sueños resultó ser un anuncio destinado a promocionar el producto.

El video, que se volvió viral en las redes sociales, muestra el interior de un vehículo grande transformado en un dormitorio. Se instaló una cama y ropa de cama, donde una persona duerme plácidamente. Los transeúntes pudieron observar la inusual escena a través de las ventanas. Quienes vieron a alguien durmiendo tranquilamente en un coche en movimiento no pudieron ocultar su asombro.

El objetivo principal de la campaña era demostrar la comodidad del colchón. La marca intentó mostrar que es posible crear un entorno de sueño confortable incluso mientras el vehículo está en marcha.

El video se difundió rápidamente en las redes sociales, despertando el interés de muchos espectadores. Algunos usuarios calificaron el trabajo como envidiable, mientras que otros bromearon sobre la idea de recibir un pago por dormir todo el día.

La campaña publicitaria destaca por su forma inusual de mostrar la característica principal del producto. En lugar de escenas complejas, la comodidad del colchón se muestra directamente.

Domi BedIndonesiaCampaña PublicitariaMarketingSueño
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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