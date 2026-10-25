iPhone Duo y iPhone 18 Pro: precios actuales

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iPhone Duo y iPhone 18 Pro: precios actuales

Los precios de los smartphones iPhone se han actualizado para el 25 de octubre. La lista incluye los modelos iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El valor de los smartphones se determina según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM.

Precios del iPhone Duo:

• Versión de 256 GB: 3 799 dólares
• Versión de 512 GB: 4 599 dólares

Versiones E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver: 1 549 dólares
• 256 GB Glacier: 1 559 dólares
• 256 GB Black: 1 559 dólares
• 256 GB Burgundy: 1 559 dólares
• 512 GB: 1 819 dólares
• 1 TB: 2 899 dólares

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Black: 1 739 dólares
• 256 GB Silver: 1 749 dólares
• 256 GB Glacier: 1 749 dólares
• 256 GB Burgundy: 1 779 dólares
• 512 GB Black: 1 999 dólares
• 512 GB Silver: 2 019 dólares
• 512 GB Glacier: 1 999 dólares
• 512 GB Burgundy: 2 099 dólares
• 1 TB: 2 699 dólares

Versiones SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro

• 256 GB Silver: 1 549 dólares
• 256 GB Glacier: 1 579 dólares
• 256 GB Black: 1 579 dólares
• 256 GB Burgundy: 1 589 dólares
• 512 GB: 1 869 dólares
• 1 TB: 2 799 dólares

iPhone 18 Pro Max

• 256 GB Glacier: 1 749 dólares
• 256 GB Black: 1 749 dólares, en oferta
• 256 GB Silver: 1 759 dólares
• 256 GB Burgundy: 1 799 dólares
• 512 GB Black: 2 059 dólares
• 512 GB Silver: 2 089 dólares
• 512 GB Burgundy: 2 079 dólares
• 512 GB Glacier: 2 099 dólares
• 1 TB Black: 2 679 dólares
• 1 TB Burgundy: 2 699 dólares
• 1 TB Glacier: 2 999 dólares
• 1 TB Silver: 2 999 dólares

Estos precios corresponden al 25 de octubre de 2026. Los valores por modelo y color pueden cambiar en los próximos días.

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Nodirbek Razzokov
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