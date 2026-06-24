MoEngage ve el futuro del marketing en millones de agentes AI

MoEngage, empresa líder india en software de compromiso con el cliente, ha anunciado la adquisición de la startup Aampe, con sede en San Francisco. Se espera que este acuerdo revolucione el marketing, ya que la empresa confía en que el futuro se basará en agentes de inteligencia artificial (AI) que tomen decisiones individuales para cada cliente. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Aunque los detalles financieros de la transacción no se han revelado oficialmente, según fuentes familiarizadas con la situación citadas por TechCrunch, este acuerdo en efectivo se valora en decenas de millones de dólares. Fundada en 2020, Aampe desarrolla software que asigna un agente AI personal a cada consumidor. Esto permite a las marcas abandonar la segmentación de audiencia tradicional y las reglas de campaña para adaptar los mensajes según el comportamiento individual.

Una nueva era de la AI en el marketing

Actualmente, los desarrolladores de software han entrado en una carrera para integrar la AI más profundamente en las aplicaciones corporativas. Ahora, la AI no se limita simplemente a crear contenido o ayudar a los empleados, sino que está ascendiendo al nivel de toma de decisiones autónomas. En el marketing, esto significa que el propio agente AI decide a qué cliente enviar un mensaje, cuándo y cómo.

Según una entrevista con Raviteja Dodda, cofundador y CEO de MoEngage, Aampe logró aumentar sus ingresos recurrentes anuales en un 150 % durante el año pasado. La startup tiene más de 30 clientes importantes en EE. UU., Europa y la región de Asia-Pacífico. Se espera que esta adquisición otorgue a MoEngage una ventaja competitiva frente a gigantes como Salesforce y Adobe.

Mientras que en el mercado de Uzbekistán también crece la demanda de marketing digital y automatización de la comunicación con el cliente, estas uniones tecnológicas globales son muy importantes para las empresas locales. Las grandes corporaciones que utilizan plataformas como Salesforce Marketing Cloud y Adobe Experience Cloud ahora sienten la necesidad de soluciones más flexibles e inteligentes.

Estrategia de competencia y expansión

Raviteja Dodda destacó que gran parte del crecimiento de MoEngage se debe a clientes corporativos que abandonan las plataformas de Salesforce y Adobe para migrar a sus servicios. La empresa ha firmado recientemente contratos de varios millones de dólares con clientes que dejaron el sistema de Salesforce. La tecnología de Aampe podría acelerar aún más este proceso.

La tecnología de Aampe es utilizada actualmente por las siguientes marcas populares:

Swiggy (servicio de entrega de comida);

Grab (gigante del transporte y la logística);

Taxfix (plataforma de tecnologías financieras).

Tras este acuerdo, cerca de 20 empleados de Aampe se unirán al equipo de MoEngage, elevando el número total de trabajadores a 820. MoEngage recaudó 280 millones de dólares hace seis meses, lo que demuestra que la empresa cuenta con reservas financieras suficientes para una expansión agresiva y la adopción de nuevas tecnologías.