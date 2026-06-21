Polymarket, líder en el sector de los mercados de predicción, es acusado de utilizar métodos de marketing dudosos para aumentar su prestigio y atraer usuarios. Según una investigación del Wall Street Journal, la empresa pagó a creadores de contenido para difundir videos que mostraban ganancias ficticias y apuestas masivas. Esta situación ha puesto nuevamente sobre la mesa los temas de transparencia y ética en los mercados financieros digitales. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Los analistas de la publicación analizaron más de 1 100 videos relacionados con Polymarket, así como las instrucciones enviadas por la empresa a los bloggers. Se descubrió que muchos videos utilizaban sitios de demostración, que eran «copias casi perfectas» de la plataforma. Las operaciones comerciales y las grandes ganancias mostradas en estas copias no existían en realidad, pero servían para crear la ilusión de ingresos reales en el espectador.

La investigación señala que estos contenidos fueron popularizados artificialmente mediante un «ejército de redes sociales» gestionado por un contratista de marketing. Lo más grave es que Polymarket exigió a los bloggers que no revelaran que los videos eran anuncios ni que habían recibido un pago de la empresa. Solo cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas, algunos autores se vieron obligados a añadir la etiqueta «socio de Polymarket» a sus perfiles.

Estrategia de marketing y confianza del usuario

Razeen Khan, estudiante y creador de contenido que colaboró con Polymarket hasta marzo de este año, comparó esta situación con la publicidad de la comida rápida. Según él, así como las hamburguesas se muestran más atractivas en los anuncios que en la vida real, ellos simplemente presentaron los procesos de la plataforma de manera más atractiva. Sin embargo, los expertos subrayan que este enfoque en los mercados financieros y de apuestas se considera engañoso para los consumidores.

Mientras el interés por las criptomonedas y los mercados de predicción crece entre los usuarios uzbekos, estos conflictos globales demuestran la importancia de la alfabetización digital. No se debe olvidar que detrás de los videos que prometen «dinero fácil» en las redes sociales a menudo se esconden grandes campañas de marketing. Aunque plataformas como Polymarket están bajo un control estricto en EE. UU., su impacto en la audiencia global sigue siendo significativo.

Actualmente, la dirección de Polymarket ha emitido una respuesta oficial, afirmando que la empresa es «partidaria de mantener mercados claros, justos y transparentes». Asimismo, la compañía planea revisar y auditar todo su contenido publicitario. Este incidente podría provocar que los organismos reguladores implementen nuevas restricciones para los mercados de predicción y los proyectos crypto.