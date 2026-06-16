En el mundo de las tecnologías modernas, aunque la inteligencia artificial (AI) se está popularizando rápidamente, la duda y la desconfianza crecen entre los usuarios comunes. Los resultados de un nuevo estudio realizado por WordPress VIP muestran que el 60 % de los consumidores en EE. UU. perciben negativamente que las marcas utilicen la palabra "AI" en sus mensajes. Esto significa que mantener el equilibrio entre el progreso tecnológico y la confianza del cliente se ha convertido en un problema serio para las empresas. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Según el informe del estudio, el 86 % de los encuestados no confía plenamente en la información proporcionada por la inteligencia artificial y sigue prefiriendo estudiar las fuentes primarias de forma independiente. Lo más curioso es que el 42 % de los participantes afirmó confiar menos en las respuestas de AI sin una fuente clara que en los cálculos médicos o las políticas de privacidad complejas. Esta situación demuestra una vez más cuán importante es la transparencia de la información en el espacio digital.

El alejamiento de la «humanidad» del mundo digital

El cambio de Internet en la última década también ha afectado el estado de ánimo de los usuarios. Tres de cada cuatro personas encuestadas destacaron que el Internet actual es «menos humano» que hace 10 años. Mientras las marcas se ven obligadas a crear contenido no solo para el SEO tradicional y el buscador de Google, sino también para los algoritmos de inteligencia artificial, el valor de la comunicación viva y el enfoque humano está aumentando.

Según Brian Alvey, director técnico de WordPress VIP, mientras que antes los sitios web se creaban para personas, ahora también deben adaptarse a los agentes de AI que actúan en nombre de las personas. Si el contenido de un sitio no es leído por la inteligencia artificial, podría desaparecer de los resultados de búsqueda. Sin embargo, si los pocos usuarios que acceden al sitio a través de AI no perciben un espíritu humano en el contenido, no volverán.

Según datos de ixbt.com, los representantes del sector corporativo también confirman esta tendencia. El 60 % de los directivos de empresas notaron un aumento en el volumen de tráfico proveniente de sistemas de inteligencia artificial durante el último año. Por ello, el 74 % de los tomadores de decisiones consideran como prioridad la visibilidad de la marca y su aparición como fuente de información en los sistemas de AI.

Estrategia para mantener la confianza

Los consumidores esperan de las marcas no solo novedades tecnológicas, sino también apertura. Algunos puntos clave identificados durante el estudio son los siguientes:

Para el 33 % de los consumidores, la existencia de un enlace a la fuente primaria es un signo fundamental de confianza;

El 80 % de los usuarios considera que la información en Internet debe ser abierta y accesible para todos, sin estar controlada por unas pocas grandes corporaciones;

Los usuarios valoran más los artículos de análisis escritos por expertos que los textos generados por AI.

En conclusión, mientras los servicios basados en inteligencia artificial aumentan también en el mercado de Uzbekistán, las marcas locales deben sacar conclusiones de esta tendencia global. No basta con implementar la tecnología, sino que mantener una comunicación sincera y transparente con el cliente sigue siendo la clave del éxito. La inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo, pero no debe desplazar completamente el factor humano.