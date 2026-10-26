Un bloguero condenado a 15 días de arresto por insultar en TikTok en Azerbaiyán

En Azerbaiyán, Un bloguero que utilizó palabras ofensivas durante una transmisión en vivo en TikTok fue sentenciado a 15 días de arresto administrativo. Así lo informaron fuentes locales.

Se informó que Iso Guliyev, un joven de 25 años conocido como «Isiçan» en TikTok, fue detenido por la policía por utilizar lenguaje contrario a las normas de conducta durante su transmisión.

El tribunal examinó el caso y declaró al bloguero culpable de violar las normas de moralidad pública, imponiéndole una pena de 15 días de arresto administrativo.