Navbahor gana en Urgench y consolida el tercer puesto

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Navbahor gana en Urgench y consolida el tercer puesto

En uno de los partidos centrales que cerraron la 25ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, el club de Namangan «Navbahor» visitó al «Xorazm» El equipo dirigido por Temur Kapadze logró una victoria sólida por 2-1 en un encuentro emocionante disputado en el estadio «Xorazm SM».

Este éxito permite a los de Namangan alcanzar los 49 puntos, consolidar su 3ª posición en la tabla y reducir a 4 puntos la diferencia con el segundo clasificado, «Pakhtakor» (53 puntos). Por su parte, los locales se mantienen en el peligroso 15º puesto con 23 puntos.

Autogol rápido, la destreza de Norchaev y el tanto de respuesta

El encuentro comenzó con un ataque rápido y goles consecutivos de los visitantes:

  • Minuto 3, inicio inesperado (autogol): Apenas transcurridos 3 minutos de juego, el defensa del «Xorazm», Abror Khusinov, cometió un error y marcó en propia puerta, adelantando a los «Halcones» en el marcador;

  • Minuto 35 — Gol de Husayn Norchaev: Intensificando sus ataques, el «Navbahor» amplió la ventaja antes del descanso gracias a su delantero estrella, Husayn Norchaev, quien definió con precisión;

  • Minuto 57 — El disparo esperanzador de Tavares: En la segunda mitad, los locales se activaron y en el minuto 57, el delantero extranjero Rafael Tavares recortó distancias, devolviendo la emoción al partido. Sin embargo, los pupilos de Kapadze lograron mantener el resultado hasta el final.

Superliga. Estadísticas de la 25ª jornada

Indicador

«Xorazm»

«Navbahor»

Resultado final

1

2

Goles

Rafael Tavares (57)

Abror Khusinov (3, autogol), Husayn Norchaev (35)

Entrenador

Temur Kapadze

Puntos acumulados

23 puntos (15º puesto)

49 puntos (3º puesto)

Sede del encuentro

Estadio «Xorazm SM»

26 de octubre de 2026

A pocas jornadas del final de la temporada, esta victoria a domicilio permite al «Navbahor» mantenerse firme en el podio y seguir luchando por las medallas de plata hasta el último momento.

Superliga de UzbekistánNavbahorHusayn NorchaevTemur KapadzeFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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