Del Golfo Pérsico a Israel: ¿qué instalaciones gigantes están en el punto de mira de Irán?

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Del Golfo Pérsico a Israel: ¿qué instalaciones gigantes están en el punto de mira de Irán?

En caso de que se reanuden las hostilidades en Oriente Medio, Irán ha presentado una lista exhaustiva de infraestructuras estratégicas que podrían ser objeto de ataques de represalia. Además de las bases militares estadounidenses en la región, se han identificado objetivos destinados a paralizar las redes de transporte, energía, suministro de agua, comunicaciones globales y comercio.

En una infografía especial revelada bajo el nombre de «Objetivos de la Hora Cero» (Zero Hour Target), se han cartografiado los mayores complejos petroquímicos de Israel y de los países árabes. Los expertos advierten que atacar estas instalaciones provocaría una crisis humanitaria y económica sin precedentes en toda la región.

Estrategia de parálisis total: transporte, agua y comunicaciones digitales

Los objetivos anunciados por Irán abarcan siete sectores vitales:

  • Arterias de transporte y logística: Puentes estratégicos, nudos ferroviarios, aeropuertos internacionales y puertos marítimos;

  • Comunicaciones y alta tecnología: Cables de Internet submarinos intercontinentales que atraviesan el Golfo Pérsico, así como empresas de tecnología e inteligencia artificial (IA);

  • Energía y suministro de agua potable: Plantas gigantes de desalinización de agua de mar, grandes centrales eléctricas y complejos petroquímicos;

  • Sector comercial y turístico: Cadenas hoteleras internacionales y grandes centros comerciales.

«Zero Hour Target»: los gigantes industriales cartografiados

El mapa indica con precisión las principales empresas petroquímicas y de fertilizantes de Israel y los países árabes vecinos:

  • Israel: En Haifa y las zonas costeras, las empresas Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd y Haifa Group ;

  • Arabia Saudita: Los complejos industriales de clase mundial SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh y SHARQ ;

  • Emiratos Árabes Unidos: La compañía petrolera nacional ADNOC , así como las empresas químicas Borouge y

  • Fertiglobe ; Catar:Los gigantes del procesamiento de reservas gasoquímicas QatarEnergy, QAPCO, Q-Chem , QAFCO y

  • QAFAC ; Kuwait, Baréin y Jordania:Las empresas kuwaitíes PIC , EQUATE y Kuwait Aromatics ; el complejo GPICen Baréin; la principal empresa química jordana,

Del Golfo Pérsico a Israel: ¿qué instalaciones gigantes están en el punto de mira de Irán?

Arab Potash Company (APC)

.

Consecuencias potenciales de un conflicto militar

Sector

Instalaciones objetivo

Riesgos y consecuencias probables

Industria petroquímica

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Aumento brusco de los precios del combustible y fertilizantes minerales en el mercado mundial

Agua y energía

Plantas de desalinización, centrales eléctricas

Escasez de agua potable y apagones masivos en los países del Golfo

Comunicaciones e Internet

Cables submarinos del Golfo Pérsico, centros informáticos

Corte del sistema financiero internacional y del tráfico de Internet

Logística

IránOriente MedioZero Hour TargetIndustria PetroquímicaGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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