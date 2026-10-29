¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov? Análisis del Manchester City — Brighton

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¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov? Análisis del Manchester City — Brighton

En el marco de la cuarta ronda de la Carabao Cup inglesa, Manchester Cityy Brighton protagonizaron un verdadero thriller copero. El encuentro, que terminó en un empate 2-2 tras el tiempo reglamentario, se decidió en la tanda de penaltis.

En una tensa y reñida tanda de penaltis, los «Citizens» se impusieron 4-3, avanzando a la quinta ronda y manteniendo vivo su camino para defender el título de la temporada pasada.

4 goles en el Etihad y el héroe de los penaltis

Durante el partido se vio un fútbol ofensivo y abierto:

  • La doble ventaja de las «Gaviotas»: Los pupilos de Fabian Hürzeler se adelantaron dos veces en el marcador: Malik Yalcouyé en el minuto 31 y Georginio Rutter en el 47 fueron los autores de los goles;

  • Las respuestas del City: Por parte de los locales, Mateo Kovačić igualó en el minuto 40, y en el 72, tras un centro de falta de Rayan Cherki, Vitor Reis demostró su calidad para poner el 2-2;

  • El recital de Gerónimo Rulli: Al inicio de la tanda, Jason Steele pareció dar ventaja al Brighton al detener el penalti de Kovačić. Sin embargo, el portero del City, Rulli, detuvo primero el disparo de Yasin Ayari y luego el del capitán rival Lewis Dunk, clasificando a su equipo.

Manchester City— Calificaciones de los jugadores

Tras el encuentro, los analistas y expertos evaluaron a los jugadores de los «Citizens» de la siguiente manera:

  • Gerónimo Rulli — 8,5/10: Héroe del partido. Realizó paradas extraordinarias durante el juego y detuvo dos penaltis en la tanda, asegurando la victoria.

  • Rayan Cherki — 8,5/10: Se lució en un partido abierto, dio una asistencia y transformó con sangre fría el penalti decisivo.

  • Vitor Reis — 8,0/10: Muy seguro tanto en defensa como con el balón, además de marcar su primer gol con el equipo.

  • Phil Foden — 8,0/10: Generó peligro constante en ataque y destacó por sus acciones de alto nivel.

  • Mateo Kovačić — 7,5/10: Marcó un gol importante y dirigió el centro del campo con confianza (a pesar de fallar su penalti).

  • Jérémy Doku — 7,5/10: Entró desde el banquillo y ejerció una presión seria sobre la defensa rival.

  • Ayyoub Bouaddi — 7,5/10: En 45 minutos demostró calma bajo presión y gran habilidad.

  • Rayan Aït-Nouri — 7,0/10: Activo tanto en ataque como en defensa, dando un impulso al juego.

  • Marc Guéhi — 6,5/10: Aunque tuvo algunos momentos de nerviosismo, se vio mucho más sólido que en partidos anteriores.

  • Allan — 6,5/10: Aunque tuvo menos contacto con el balón, trabajó incansablemente en el campo.

  • Abduqodir Husanov — 6,0/10: Entró en la parte final del partido, reforzó la defensa y se mostró activo en su banda.

  • Enzo Fernández — 6,0/10: Entró para la tanda de penaltis y ejecutó su disparo a la perfección.

  • Rico Lewis — 6,0/10: Sus errores defensivos le costaron caro a su equipo.

  • Nico O'Reilly — 6,0/10: Se notó la falta de velocidad y forma física.

  • Floyd Samba — 6,0/10: Participó en el primer gol, pero el resto del partido estuvo desaparecido.

  • Rayan McAdoo — 6,0/10: Se movió mucho, pero no logró tener un impacto significativo.

El club mancuniano, que mostró su carácter en un duelo difícil, continúa su camino en la Carabao Cup entre los ocho mejores.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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