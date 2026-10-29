Noche de sensaciones en Inglaterra: Aston Villa goleado, Fulham fuera de la Copa
Los octavos de final de la Carabao Cup concluyeron con una serie de resultados inesperados y dramáticos. Uno de los favoritos del torneo, el Aston Villa, quedó eliminado prematuramente tras caer derrotado por un contundente 0-3 ante el Bournemouth.
Además, en el duelo de la capital, «Crystal Palace» venció al Fulham por la mínima, mientras que el choque entre el Sunderland y el Brentford se convirtió en un auténtico thriller con 5 goles.
Goleada en el Vitality: el Bournemouth no dio opciones al Aston Villa
En el encuentro disputado en casa, el Bournemouth impuso su dominio desde los primeros minutos:
El gol tempranero de Adli: Ya en el minuto 7, el delantero local Adli abrió el marcador, arruinando el plan de los «Villans» (1-0);
Los disparos de Cook y Rodriguez: Manteniendo su superioridad en la segunda parte, los locales ampliaron la ventaja a 3-0 gracias a los goles de Cook en el minuto 51 y Rodriguez en el 69;
Ni las estrellas pudieron ayudar: A pesar de contar con nombres como Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Ross Barkley y Tammy Abraham en el campo, el Aston Villa no logró encontrar el camino al gol.
El derbi londinense y el ataque ganador del Sunderland
Otros encuentros también estuvieron marcados por una lucha intensa:
El gol de Nketiah en el derbi londinense: El destino del tenso enfrentamiento entre Fulham y «Crystal Palace» se decidió con el único gol anotado por Eddie Nketiah en el minuto 37 (0-1);
Sunderland — Brentford (3-2): El Sunderland se adelantó con tres goles en la primera parte gracias a Talbi (26), Tuterov (29) y Fofana (39). Aunque el Brentford intentó reaccionar con los tantos de Wilson (42) e Igor Thiago (90), los «Black Cats» aseguraron la victoria.
Protocolo oficial
Carabao Cup. Octavos de final
Bournemouth — Aston Villa 3:0
Goles: Adli (7), Cook (51), Rodriguez (69);
Alineación del Bournemouth: Di Gregorio, Sanchez, Diakate, Antonio Silva, Soler, Cook, Doak (Adams, 63), Tavernier (Kluivert, 46), Christie (Brooks, 63), Adli (Rayan, 46), Rodriguez (Kroupi, 80);
Alineación del Aston Villa: Bizot, Taylor, Mings, Maatsen, Bogarde, Hemmings (Edward, 58), Gomes, Goretzka (McGinn, 70), Mbaye (Garnacho, 58), Buendía (Barkley, 70), Madjo (Abraham, 75).
Fulham — «Crystal Palace» 0:1
Gol: Nketiah (37);
Alineación del Fulham: Lecomte, Tete (Castagne, 58), Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Larsson (Cairney, 58), Bobb (Kevin, 82), Iwobi (Gonzalo Garcia, 72), Palacios (King, 58), Muniz;
Alineación del Crystal Palace: Henderson, Lerma, Richards, Achanoor, Mingueza, Hughes, Doucouré (Wharton, 61), Chilwell (Mitchell, 61), Gessan (Kamada, 77), Osorio (Pino, 77), Nketiah (McNeill, 71).
Sunderland — Brentford 3:2
Goles: Talbi (26), Tuterov (29), Fofana (39) — Wilson (42), Igor Thiago (90);
Alineación del Sunderland: Elborg, Brown, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Higg, 46), Achoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);
Alineación del Brentford: Valdimarsson, Kayode (Hickey, 59), Schuster, Collins (Ajer, 71), Diouf, Sangaré, Janelt, Anthony (Schade, 71), Damsgaard, Wilson (Ouattara, 59), Igor Thiago.
Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland, clasificados para la siguiente ronda, se enfrentarán a rivales más fuertes en los cuartos de final de la Copa.
Comentarios 0
…