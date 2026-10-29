Noche de sensaciones en Inglaterra: Aston Villa goleado, Fulham fuera de la Copa

Los octavos de final de la Carabao Cup concluyeron con una serie de resultados inesperados y dramáticos. Uno de los favoritos del torneo, el Aston Villa, quedó eliminado prematuramente tras caer derrotado por un contundente 0-3 ante el Bournemouth.

Además, en el duelo de la capital, «Crystal Palace» venció al Fulham por la mínima, mientras que el choque entre el Sunderland y el Brentford se convirtió en un auténtico thriller con 5 goles.

Goleada en el Vitality: el Bournemouth no dio opciones al Aston Villa

En el encuentro disputado en casa, el Bournemouth impuso su dominio desde los primeros minutos:

El gol tempranero de Adli: Ya en el minuto 7, el delantero local Adli abrió el marcador, arruinando el plan de los «Villans» (1-0);

Los disparos de Cook y Rodriguez: Manteniendo su superioridad en la segunda parte, los locales ampliaron la ventaja a 3-0 gracias a los goles de Cook en el minuto 51 y Rodriguez en el 69;

Ni las estrellas pudieron ayudar: A pesar de contar con nombres como Leon Goretzka, Alejandro Garnacho, Ross Barkley y Tammy Abraham en el campo, el Aston Villa no logró encontrar el camino al gol.

El derbi londinense y el ataque ganador del Sunderland

Otros encuentros también estuvieron marcados por una lucha intensa:

El gol de Nketiah en el derbi londinense: El destino del tenso enfrentamiento entre Fulham y «Crystal Palace» se decidió con el único gol anotado por Eddie Nketiah en el minuto 37 (0-1);

Sunderland — Brentford (3-2): El Sunderland se adelantó con tres goles en la primera parte gracias a Talbi (26), Tuterov (29) y Fofana (39). Aunque el Brentford intentó reaccionar con los tantos de Wilson (42) e Igor Thiago (90), los «Black Cats» aseguraron la victoria.

Protocolo oficial

Carabao Cup. Octavos de final

Bournemouth — Aston Villa 3:0

Goles: Adli (7), Cook (51), Rodriguez (69);

Alineación del Bournemouth: Di Gregorio, Sanchez, Diakate, Antonio Silva, Soler, Cook, Doak (Adams, 63), Tavernier (Kluivert, 46), Christie (Brooks, 63), Adli (Rayan, 46), Rodriguez (Kroupi, 80);

Alineación del Aston Villa: Bizot, Taylor, Mings, Maatsen, Bogarde, Hemmings (Edward, 58), Gomes, Goretzka (McGinn, 70), Mbaye (Garnacho, 58), Buendía (Barkley, 70), Madjo (Abraham, 75).

Fulham — «Crystal Palace» 0:1

Gol: Nketiah (37);

Alineación del Fulham: Lecomte, Tete (Castagne, 58), Andersen, Bassey, Robinson, Berge, Larsson (Cairney, 58), Bobb (Kevin, 82), Iwobi (Gonzalo Garcia, 72), Palacios (King, 58), Muniz;

Alineación del Crystal Palace: Henderson, Lerma, Richards, Achanoor, Mingueza, Hughes, Doucouré (Wharton, 61), Chilwell (Mitchell, 61), Gessan (Kamada, 77), Osorio (Pino, 77), Nketiah (McNeill, 71).

Sunderland — Brentford 3:2

Goles: Talbi (26), Tuterov (29), Fofana (39) — Wilson (42), Igor Thiago (90);

Alineación del Sunderland: Elborg, Brown, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Higg, 46), Achoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);

Alineación del Brentford: Valdimarsson, Kayode (Hickey, 59), Schuster, Collins (Ajer, 71), Diouf, Sangaré, Janelt, Anthony (Schade, 71), Damsgaard, Wilson (Ouattara, 59), Igor Thiago.

Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland, clasificados para la siguiente ronda, se enfrentarán a rivales más fuertes en los cuartos de final de la Copa.