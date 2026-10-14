El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia arrestó a un corresponsal del prestigioso periódico japonés Hokkaido Shimbun en la región de Sajalín, bajo sospecha de espionaje. Imai YukiSegún informes de medios rusos, el periodista fue detenido cuando se disponía a salir del país y fue trasladado inmediatamente a Moscú en un vuelo especial.

El 13 de octubre, el tribunal del distrito de Lefortovo en Moscú impuso una medida cautelar de prisión preventiva de al menos dos meses contra el periodista. Bajo esta decisión, se encuentra recluido en «Lefortovo», una de las prisiones de investigación más estrictas de Rusia.

Acusaciones del FSB: islas Kuriles, movilización e información clasificada

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y los servicios especiales emitieron una respuesta oficial sobre el incidente:

Sospecha de misión de inteligencia: Según la interpretación de los servicios especiales rusos, Imai Yuki recopiló y almacenó información relacionada con la capacidad de defensa de Rusia bajo órdenes de la inteligencia japonesa, con el objetivo de transmitirla al extranjero para dañar la seguridad del país;

Información sobre los movilizados: El FSB acusa específicamente al periodista de recopilar información clasificada sobre el número de personas movilizadas para la guerra en Ucrania y de voluntarios reclutados en las islas Kuriles;

Acreditación del MAE: Imai Yuki contaba con la acreditación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. A pesar de ello, la parte rusa acusa a Tokio de intentar recopilar información secreta bajo el amparo de un estatus periodístico oficial;

Sentencia severa: Según «Interfax», si se demuestra su culpabilidad en el tribunal por el cargo de espionaje, el periodista japonés podría enfrentar una pena de 10 a 20 años de prisión. posible.

¿Quién es Imai Yuki y qué actividades realizaba en Rusia?

La publicación «Ostorojno, novosti» reveló varios detalles sobre el pasado y la trayectoria profesional del periodista arrestado en Rusia:

Educación e interés por Rusia: Imai Yuki visitaba Rusia regularmente desde al menos 2014. Estudió en la Universidad Estatal de San Petersburgo y mostró un gran interés por la cultura rusa, incluyendo teatros, museos y conservatorios locales;

Temas principales cubiertos: Como corresponsal del Hokkaido Shimbun, preparó reportajes sobre la inauguración de un monumento en Jabárovsk dedicado al fin de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre Japón, las elecciones a la Duma Estatal rusa y las relaciones entre Moscú y Pionyang;

Último artículo: El último material de autor del periodista se publicó unos días antes de su arresto, el 5 de octubre, y estaba dedicado a las actividades de ciudadanos norcoreanos en la región de Yuzhno-Sajalinsk.

Hasta el momento, el gobierno japonés y la redacción del Hokkaido Shimbun no han emitido una declaración oficial sobre este arresto y las acusaciones de espionaje. Este suceso podría tensar aún más las ya frías relaciones diplomáticas entre ambos países.