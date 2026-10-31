EE. UU. aprueba la venta de misiles Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares

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EE. UU. aprueba la venta de misiles Patriot a Ucrania por 2.100 millones de dólares

El Departamento de Estado de EE. UU. ha aprobado oficialmente un acuerdo importante para la venta a Ucrania de los misiles más modernos para los sistemas de defensa antiaérea «Patriot»: PAC-3 MSE . El valor estimado total de este contrato asciende a 2.100 millones de dólares. Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es que la venta de armas no se financia con el presupuesto federal estadounidense, sino que está totalmente cubierta por subvenciones y créditos asignados por socios internacionales.

Paquete del acuerdo y fuentes de financiación

Según la información oficial difundida por el Departamento de Estado, la venta se realiza en el marco del programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS):

Composición del pedido:

  • La parte ucraniana envió una solicitud oficial para la compra de aproximadamente 500 misiles PATRIOT PAC-3 , junto con piezas de repuesto y el paquete de software correspondiente;Última modificación:

  • Como señala la CNN, se trata de la modificación de misil PAC-3 MSE más potente y moderna actualmente en servicio; Fuentes de pago:

  • El valor del acuerdo (2.100 millones de dólares) se pagará con fondos proporcionados por Canadá, Alemania y Noruega en el marco del programa JUMPSTART, así como con fondos nacionales ucranianos financiados por un préstamo de la Unión Europea. No se utilizarán fondos del presupuesto de EE. UU. ¿Qué pasó con la producción local y la licencia?

Los planes previamente propuestos para producir los misiles en territorio ucraniano han sido suspendidos:

La iniciativa de Trump:

  • En el verano de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump puso sobre la mesa la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia especial para producir misiles Patriot en su propio territorio; Posición de Rubio y la Casa Blanca:

  • Sin embargo, a principios de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, subrayó que dicha licencia implicaba un proceso tecnológico complejo y no resolvería rápidamente los problemas de seguridad de Ucrania en el futuro cercano. Por lo tanto, se cerró el debate sobre el traslado de la producción; Plazo de entrega:

  • Por el momento, el Departamento de Estado no ha revelado las fechas exactas en las que se entregarán estos 500 misiles. Se espera que este importante acuerdo desempeñe un papel crucial en el fortalecimiento de la estabilidad del sistema de defensa antiaérea ucraniano y la protección de infraestructuras estratégicas.

Ushbu yirik kelishuv Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining barqarorligini ta’minlash va strategik infratuzilmalarni himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Patriot PAC-3 MSEUcraniaDepartamento de Estado de EE. UU.Marco RubioDefensa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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