El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha subrayado que la industria cinematográfica del país atraviesa una crisis profunda y catastrófica, culpando abiertamente a las políticas económicas y fiscales de los demócratas. Durante un mitin electoral en Florida, el jefe de Estado afirmó que Hollywood, símbolo de Estados Unidos, se ha quedado vacío debido al traslado de los estudios de producción cinematográfica al extranjero.

Según Trump, muchos grandes estudios de cine se han trasladado masivamente a Canadá y otros países extranjeros donde los costes de producción y los impuestos son más bajos, lo que ha supuesto un duro golpe financiero para la economía del estado de California y del país en su conjunto.

«Vienen a mi oficina a pedir ayuda»: la contundente declaración de Trump

El líder estadounidense reveló que, aunque los representantes de la industria cinematográfica lo criticaron duramente en el pasado, ahora esperan ayuda de la Casa Blanca debido al agravamiento de la situación:

Llamamientos obligatorios: «Hollywood se vació por culpa de los países extranjeros. Los demócratas permitieron esto. La gente que difundió mentiras sobre mí durante años ahora está sentada en mi oficina pidiendo salvación...», dijo Trump;

Propuesta de beneficios fiscales: «Ahora piden beneficios fiscales porque su sector se está muriendo en este país. Y, muy probablemente, les concederé estos beneficios».

Enviado especial para Hollywood y un retorno presupuestario de 10 veces

Se están desarrollando mecanismos y pasos concretos para devolver la industria cinematográfica a los Estados Unidos:

Nombramiento de Jon Voight: Trump recordó que discutió los alivios fiscales con el famoso actor y ganador del Oscar, Jon Voight y que lo nombró como su representante especial para los asuntos de Hollywood;

«Los ingresos se multiplicarán por 10»: El presidente expresó su plena confianza en que estas preferencias fiscales no supondrán una carga para el presupuesto federal, sino que, por el contrario, gracias a la creación de miles de puestos de trabajo y a la reactivación económica, los gastos se multiplicarán por diez al regresar a las arcas del Estado.

Esta iniciativa del presidente estadounidense podría desencadenar transformaciones importantes en la cinematografía mundial e incentivar a los grandes megaestudios, acostumbrados a rodar en Canadá y Europa en los últimos años, a regresar a California.