«Hollywood se muere, los demócratas lo destruyeron»: Trump sobre el rescate de la industria cinematográfica

·15·Mundo
«Hollywood se muere, los demócratas lo destruyeron»: Trump sobre el rescate de la industria cinematográfica

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha subrayado que la industria cinematográfica del país atraviesa una crisis profunda y catastrófica, culpando abiertamente a las políticas económicas y fiscales de los demócratas. Durante un mitin electoral en Florida, el jefe de Estado afirmó que Hollywood, símbolo de Estados Unidos, se ha quedado vacío debido al traslado de los estudios de producción cinematográfica al extranjero.

Según Trump, muchos grandes estudios de cine se han trasladado masivamente a Canadá y otros países extranjeros donde los costes de producción y los impuestos son más bajos, lo que ha supuesto un duro golpe financiero para la economía del estado de California y del país en su conjunto.

«Vienen a mi oficina a pedir ayuda»: la contundente declaración de Trump

El líder estadounidense reveló que, aunque los representantes de la industria cinematográfica lo criticaron duramente en el pasado, ahora esperan ayuda de la Casa Blanca debido al agravamiento de la situación:

  • Llamamientos obligatorios: «Hollywood se vació por culpa de los países extranjeros. Los demócratas permitieron esto. La gente que difundió mentiras sobre mí durante años ahora está sentada en mi oficina pidiendo salvación...», dijo Trump;

  • Propuesta de beneficios fiscales: «Ahora piden beneficios fiscales porque su sector se está muriendo en este país. Y, muy probablemente, les concederé estos beneficios».

Enviado especial para Hollywood y un retorno presupuestario de 10 veces

Se están desarrollando mecanismos y pasos concretos para devolver la industria cinematográfica a los Estados Unidos:

  • Nombramiento de Jon Voight: Trump recordó que discutió los alivios fiscales con el famoso actor y ganador del Oscar, Jon Voight y que lo nombró como su representante especial para los asuntos de Hollywood;

  • «Los ingresos se multiplicarán por 10»: El presidente expresó su plena confianza en que estas preferencias fiscales no supondrán una carga para el presupuesto federal, sino que, por el contrario, gracias a la creación de miles de puestos de trabajo y a la reactivación económica, los gastos se multiplicarán por diez al regresar a las arcas del Estado.

Esta iniciativa del presidente estadounidense podría desencadenar transformaciones importantes en la cinematografía mundial e incentivar a los grandes megaestudios, acostumbrados a rodar en Canadá y Europa en los últimos años, a regresar a California.

Donald TrumpHollywoodJon VoightIndustria Cinematográfica EstadounidenseEstados Unidos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«¡Denle Nueva Jersey a Israel!»: El presidente sirio revela una tensa conversación con Trump«¡Denle Nueva Jersey a Israel!»: El presidente sirio revela una tensa conversación con Trump23 septiembre 22:15«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble«Daré 5 000 dólares a cada ciudadano»: Trump hace una promesa electoral increíble2 octubre 16:10El presidente de Kazajistán propone integrar a Rusia en la Organización de Estados TúrquicosEl presidente de Kazajistán propone integrar a Rusia en la Organización de Estados TúrquicosHoy 12:26La Green Card nuevamente suspendida: la Corte de Apelaciones de EE. UU. toma una decisión inesperadaLa Green Card nuevamente suspendida: la Corte de Apelaciones de EE. UU. toma una decisión inesperadaHoy 11:59Tierno momento en el mundo animal: un gato comparte su comida con su jugueteTierno momento en el mundo animal: un gato comparte su comida con su jugueteHoy 11:11¿Por qué la Generación Z tiene menos hijos que las generaciones anteriores?¿Por qué la Generación Z tiene menos hijos que las generaciones anteriores?Hoy 09:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos